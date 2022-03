Willem II heeft Kevin Hofland aangesteld als opvolger van de ontslagen trainer Fred Grim, melden verschillende media maandag. De oud-verdediger moet de zwalkende Tilburgers voor degradatie uit de Eredivisie zien te behoeden.

Willem II heeft de komst van Hofland zelf nog niet bevestigd. Volgens De Telegraaf informeerde de laagvlieger in de Eredivisie ook bij Zeljko Petrovic en John van den Brom, maar zij waren om verschillende redenen niet beschikbaar.

De 42-jarige Hofland was voor het laatst hoofdtrainer bij Fortuna Sittard, nu concurrent van Willem II in de strijd tegen degradatie. De zevenvoudig international werd daar in november 2020 ontslagen.

Dit seizoen was Hofland de rechterhand van Mark van Bommel bij VfL Wolfsburg, maar dat was van korte duur. Van Bommel werd in oktober na drie maanden ontslagen en dat betekende ook het einde van het avontuur van Hofland bij Wolfsburg.

Kevin Hofland was dit seizoen kort assistent-trainer van Mark van Bommel bij VfL Wolfsburg. Foto: Getty Images

Willem II bezig aan dramatische serie

Met Willem II treft Hofland een club in nood. De 'Tricolores', die uitstekend aan het seizoen waren begonnen, pakten dit kalenderjaar nog maar vier punten. Van de laatste twintig wedstrijden wist Willem II er maar één te winnen: RKC Waalwijk werd begin februari met 3-1 verslagen.

Vanwege de slechte resultaten besloot Willem II vorige week om trainer Grim weg te sturen. Ook technisch directeur Joris Mathijsen werd op non-actief gesteld. In de degradatiekraker tegen Fortuna Sittard van zondag (1-0-verlies) zat Denny Landzaat op de bank.

Willem II bezet op dit moment de zestiende plek in de Eredivisie. Het verschil met naaste belager Sparta Rotterdam is slechts twee punten en de Rotterdammers hebben twee duels minder gespeeld. Onder leiding van Hofland vervolgt Willem II de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen AZ.

