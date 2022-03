De teleurstelling is groot bij AZ, dat zondag tegen FC Twente verrassend de eerste competitienederlaag sinds 7 november leed. De Alkmaarders konden niet overtuigen en verloren met 0-1.

Het winnende doelpunt kwam in de tweede helft op naam van Twente-verdediger Joshua Brenet. Door het verlies heeft AZ als nummer vier nu een achterstand van vier punten op Feyenoord, dat derde staat.

"We waren letterlijk en figuurlijk kansloos. We hebben heel weinig gecreëerd en slecht gespeeld. Dan verdien je ook geen overwinning. Dit was een van onze minste wedstrijden van het seizoen", zei spelmaker Dani de Wit tegen ESPN.

De voormalige Ajacied weersprak de suggestie dat het verloren Conference League-duel van donderdag in Noorwegen tegen FK Bodø/Glimt (2-1) doorwerkte in de ontmoeting met FC Twente.

"Natuurlijk liepen we daar een tik op en was het een fysiek zware wedstrijd, maar het een moet niet met het ander te maken hebben", stelde hij. "Dit was weer een wedstrijd op zich en het is heel teleurstellend hoe we hebben gespeeld."

Joshua Brenet tekende voor het winnende doelpunt in het AFAS Stadion. Joshua Brenet tekende voor het winnende doelpunt in het AFAS Stadion. Foto: Pro Shots

Trainer Jansen zag vermoeidheid bij AZ

Pascal Jansen zag dat het vooral aan frisheid ontbrak bij AZ. De trainer concludeerde dat zijn spelers niet konden brengen waartoe ze normaal gesproken wél in staat zijn.

"Het lijkt alsof we hebben toegegeven aan een stukje vermoeidheid. In de eerste helft werden we afgetroefd op agressiviteit. We probeerden onder de druk uit te spelen, maar dan moet je echt fris zijn", zei hij.

"We probeerden dat in de tweede helft iets meer te brengen. We wisten op voorhand dat Twente moeilijk goals incasseert en dat je daar echt hard voor moet werken. Aanvallend hebben we vandaag heel weinig gebracht."

AZ krijgt donderdag de kans op revanche, wanneer in Alkmaar de return tegen Bodø/Glimt op het programma staat. Drie dagen later wacht een uitwedstrijd tegen Willem II.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie