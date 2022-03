Vitesse komt wellicht in handen van Michael van de Kuit, de eigenaar van stadion GelreDome. De vastgoedmiljonair heeft zich al gemeld als kandidaat-koper, laat hij aan de Gelderlander weten.

De toekomst van Vitesse is onzeker nu de Russische eigenaar Valeri Oyf afstand doet van zijn aandelen wegens de oorlog in Oekraïne. Een nieuwe eigenaar moet mogelijk ook de schuld van 132 miljoen euro van Vitesse overnemen.

Volgen Van de Kuit ligt de bal momenteel bij Vitesse. Hij wacht op informatie van de club. "Zodat we een oordeel kunnen vellen over de financiële positie van de club en de mogelijkheden en onmogelijkheden van een koop. Ik wil Vitesse wel overnemen. Kijken of ik de club gezond kan maken."

De 52-jarige Van de Kuit is eigenaar en directeur van Nedstede Groep, een vastgoedbedrijf met objecten in Amsterdam, Arnhem, het Gooi en op Ibiza. Stadion GelreDome is sinds 2018 in zijn bezit.

Er schijnt meer interesse in Vitesse te zijn

Volgens Pascal van Wijk, de algemeen directeur van Vitesse, zijn er ook andere partijen die de club uit Arnhem zouden willen kopen. Hij noemt geen namen.

"Als er geïnteresseerde partijen komen, dan zullen wij het kaf van het koren scheiden", zei Van Wijk er zondag over. "En natuurlijk leggen we zaken als omzet, kosten en schulden op tafel."

Sportief gezien heeft Vitesse het inmiddels ook moeilijk. De ploeg van trainer Thomas Letsch begon het seizoen sterk, maar won slechts twee van de laatste tien wedstrijden in alle competities.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie