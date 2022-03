FC Twente heeft zondag een knappe overwinning geboekt in de Eredivisie. De formatie uit Enschede won met 0-1 bij AZ en nestelde zich zo naast de club uit Alkmaar op de vierde plek. Het was voor AZ de eerste competitienederlaag sinds 7 november, veertien duels geleden.

Twente had eerder dit seizoen in eigen huis met al met 3-1 van AZ gewonnen en sloeg zondag weer toe tegen de Alkmaarders. Joshua Brenet maakte het enige doelpunt van de avond. De verdediger punterde de bal in de hoek na een goede pass van Gijs Smal.

Met de nieuwe zege op AZ blijft Twente wel de nummer vijf, maar de tukkers hebben nu met 51 punten na 26 competitiewedstrijden evenveel punten als de ploeg van trainer Pascal Jansen. Het doelsaldo van AZ is wel beter (+20 om +10). De achterstand op nummer drie Feyenoord is voor beide clubs vier punten.

De basis voor de overwinning van Twente werd niet gelegd in de eerste helft. Het lukte zowel AZ als de ploeg van trainer Ron Jans niet om voor rust voor spektakel te zorgen. Beide clubs schoten niet een keer tussen de palen in de eerste 45 minuten, al werd een treffer van Daan Rots afgekeurd vanwege buitenspel.

Dat ging in de tweede helft wat beter en vooral voor Twente. De bezoekers werden steeds dreigender en sloegen na ruim een uur spelen ook toe via Brenet. Daarmee was de ban gebroken, maar tot een echt enerverend duel kwam het niet.

AZ ging in het restant nog wel op jacht naar de gelijkmaker, maar echt grote kansen bleven uit. Het lukte de thuisploeg nog wel een paar keer om gevaarlijk te worden, maar steeds zat er iemand van Twente tussen of ontbrak het aan een goede eindpass.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie