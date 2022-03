Arne Slot houdt gemengde gevoelens over aan de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd van Feyenoord tegen PEC Zwolle. de trainer was logischerwijs blij met de zege, maar baalde van het eerste kwartier van zijn ploeg.

"Ik ben zeer teleurgesteld over het eerste kwartier", zei Slot tegen ESPN. "Er lag zó veel ruimte en we sneden er een aantal keer zó makkelijk doorheen... Het gif dat we de laatste tien minuten hadden om de 2-2 te voorkomen, hadden we toen moeten hebben om zelf te scoren. Je moet meer venijn hebben om de ruimtes aan te vallen en het verschil te maken."

"Het eerste kwartier had ik het gevoel dat we speelden met het idee: als we hem nu niet maken, zal hij straks wel vallen", vervolgde de coach. "Maar dat gevoel moet je niet hebben, want er kan altijd iets gebeuren waardoor het wedstrijdverloop kan omdraaien, zoals tegen AZ bijvoorbeeld gebeurde met die penalty. Als je beter bent, moet je dat omzetten in een goal. Dat doen we dit seizoen te weinig."

Mede door het matige eerste kwartier kwam Feyenoord vlak voor rust op achterstand door een doelpunt van Bram van Polen. In de tweede helft draaiden de Rotterdammers die achterstand om via goals van Luis Sinisterra en Cyriel Dessers.

"Het is een ongebruikelijke overwinning", aldus Slot. "Omdat we matig tot slecht speelden, maar toch in staat waren om te winnen. Na dat eerste kwartier ging PEC wisselen en gingen ze behoorlijk compact spelen. Het was voor ons in de tweede helft nodig om te wisselen, want de dynamiek moest veranderen. Dat hebben we gedaan door ook het systeem aan te passen."

Cyriel Dessers maakte de winnende voor Feyenoord in Zwolle. Foto: Pro Shots

Slot wil niets zeggen over arbitrage

Slot was langs de lijn duidelijk niet te spreken over de arbitrage en vooral over de beslissing van scheidsrechter Martin van den Kerkhof om geen rood te geven aan Maikel van der Werff. De verdediger van PEC raakte de bal met zijn arm en voorkwam zo dat de doorgebroken Bryan Linssen kon scoren.

Na afloop van de wedstrijd wilde de trainer er geen enkel woord meer aan vuil maken. "Tijdens de wedstrijd vond ik er wel iets van, maar nu ga ik er echt helemaal niets meer over zeggen."

Door de overwinning blijft Feyenoord de nummer drie in de Eredivisie. De achterstand op Ajax en PSV is respectievelijk acht en zes punten.

