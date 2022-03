Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui voelen niets voor een terugkeer bij de nationale ploeg van Marokko. Dat lieten beide spelers zondag weten op sociale media, nadat bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa had onthuld dat het tweetal weer zou worden opgenomen in de voorlopige selectie.

"Het spijt me voor de fans, want dit was geen eenvoudige beslissing", schrijft Ziyech op Instagram. "Ik hou van mijn land en spelen voor Marokko was de eer van mijn leven, dus het is met grote droefheid dat ik moet aankondigen dat ik niet zal terugkeren bij Marokko."

"Helaas heb ik het gevoel dat ik geen andere keuze heb. Ondanks dat ik de afgelopen zes jaar alles heb gegeven aan het team, blijft de leiding verkeerde informatie vrijgeven over mij en mijn toewijding aan mijn land. Hun acties hebben het voor mij onmogelijk gemaakt om deel uit te blijven maken van het team", aldus de Chelsea-speler.

Mazraoui is niet beschikbaar omdat hij nog steeds niets van zijn bondscoach heeft gehoord. "Daarom heb ik dit besluit met pijn in mijn hart genomen. Na alles wat er is gezegd, had ik onlangs nog steeds het fatsoen om te praten over de situatie van de afgelopen jaren. Ik wens het team alle goeds."

Ziyech en Mazraoui ontbraken eerder dit jaar op de Afrika Cup vanwege een conflict met bondscoach Vahid Halilhodzic. De trainer uit Bosnië en Herzegovina vond het gedrag van Ziyech niet passen in zijn selectie en nam het Mazraoui onder meer kwalijk dat hij zich te makkelijk met een blessure had afgemeld.

Marokko speelt eind deze maand twee duels met Congo in de play-offs voor een ticket voor het WK in Qatar.