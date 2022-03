Quincy Promes heeft Spartak Moskou zondag ondanks een doelpunt niet aan een overwinning kunnen helpen in de Russische competitie. De Amsterdammer, die in Nederland verdacht wordt van poging tot moord en deelname aan een criminele organisatie, scoorde in de met 1-2 verloren thuiswedstrijd tegen FC Krasnodar.

Promes zorgde zeven minuten voor rust uit een strafschop voor de 1-1 van Spartak. De aanvaller maakte zijn zesde competitietreffer van het seizoen.

In de vijfde minuut had Eduard Spertsyan de score geopend voor Krasnodar. De middenvelder bezorgde zijn ploeg uit een penalty in de slotfase ook de overwinning.

Spartak is aan een matig seizoen bezig in Rusland. De recordkampioen staat na twintig wedstrijden slechts negende. Krasnodar bezet de vijfde plaats.

Promes zat in december 2020 even in de gevangenis omdat hij tijdens een familiefeest in de zomer van dat jaar een neef in een knie zou hebben gestoken. Hij werd na een paar dagen vrijgelaten en verliet Ajax voor Spartak Moskou.

Het programma Nieuwsuur onthulde afgelopen week de inhoud van een telefoontap waarin Promes de steekpartij aan familieleden toegaf. Volgens De Telegraaf werd Promes afgeluisterd omdat hij in verband is gebracht met een grote drugszaak.