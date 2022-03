PSV-trainer Roger Schmidt is lovend over de mentaliteit van zijn ploeg na de met 0-1 gewonnen uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Ook is de Duitser blij dat het Ajax de laatste tijd niet al te makkelijk afgaat.

"We zijn gefocust gebleven en hebben het in mijn ogen fantastisch gedaan", zei Schmidt, die zondag zijn 55e verjaardag vierde, over het duel met FC Utrecht tegen ESPN. "Zowel qua vorm als mentaal zit het goed."

Hij was vooral lovend over de strijdlust die zijn spelers lieten zien tegen FC Utrecht. "We vochten gedurende negentig minuten en verdienden het deze zware wedstrijd te winnen. Het was zeker lastig na het duel van donderdag met FC Kopenhagen, maar ik zag een enorme wil om te winnen."

PSV boekte in Stadion Galgenwaard de vijfde competitiezege op rij. Het enige doelpunt kwam aan het begin van de tweede helft op naam van Eran Zahavi. De Eindhovenaren hadden in het vervolg van de wedstrijd nog wel het geluk dat Remco Balk van dichtbij niet wist te scoren.

Eran Zahavi maakte het winnende doelpunt voor PSV in Utrecht. Eran Zahavi maakte het winnende doelpunt voor PSV in Utrecht. Foto: Pro Shots

'Ze zijn weer terug op aarde'

Met nog acht speelrondes voor de boeg heeft nummer twee PSV twee punten achterstand op koploper Ajax. Vrijdag ontsnapten de Amsterdammers aan puntenverlies bij SC Cambuur (2-3) dankzij een doelpunt van Ryan Gravenberch in blessuretijd.

"Ik heb het niet gezien", antwoordde Schmidt toen hem werd gevraagd naar Cambuur-Ajax. "Het is zoals het is, ze verdienden te winnen. Ajax had dertig doelpogingen. We moeten naar onszelf kijken. Het is alleen maar goed dat Ajax niet meer zoveel makkelijke zeges boekt, zoals eerder dit seizoen. Ze zijn weer terug op aarde en krijgen ook tegengoals."

Volgens Cody Gakpo moet PSV niet te veel naar Ajax kijken. "We doen het de laatste weken goed en moeten zo door blijven gaan en het maximale eruit halen", zei de aanvaller. "Ajax heeft net als wij een druk schema. Wij moeten zelf onze punten halen en dan zien we wel hoe of wat."

Voor PSV gaat de Eredivisie volgende week zondag verder met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (aftrap 16.45 uur). Eerder op die dag speelt Ajax in de Johan Cruijff ArenA de Klassieker tegen Feyenoord (aftrap 14.30 uur).

