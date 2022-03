Feyenoord heeft zondag met heel veel moeite gewonnen bij PEC Zwolle. De Rotterdammers draaiden na rust een 1-0-achterstand om en voorkwamen nieuw puntenverlies, ondanks een hectische slotfase: 1-2.

Feyenoord kwam vlak voor rust op achterstand door een fraai doelpunt van Bram van Polen. In de tweede helft lukte er niet veel bij de bezoekers, maar door doelpunten van Luis Sinisterra en Cyriel Dessers won Feyenoord alsnog. Het duel werd halverwege de tweede helft nog wel voor een paar minuten stilgelegd omdat PEC-fans vuurwerk op het veld gooiden.

Door de overwinning blijft Feyenoord de nummer drie in de Eredivisie. De achterstand op Ajax en PSV is respectievelijk acht en zes punten. PEC Zwolle is weer de hekkensluiter, omdat concurrenten Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard dit weekend wel wonnen.

Feyenoord speelt volgende week zondag (14.30 uur) De Klassieker tegen Ajax, maar mist dan wel Orkun Kökçü. De middenvelder kreeg tegen PEC zijn vijfde gele kaart en is geschorst. PEC Zwolle gaat een dag eerder op bezoek bij FC Twente (aftrap 20.00 uur).

Feyenoord kreeg de punten in Zwolle niet cadeau. Feyenoord kreeg de punten in Zwolle niet cadeau. Foto: Pro Shots

Fraaie goal Van Polen, Feyenoord zwijnt

Feyenoord, dat de vorige twee duels niet wist te winnen in de Eredivisie, slaagde er voor rust niet in om tot veel grote kansen te komen. De Rotterdammers waren wel de bovenliggende partij, maar hadden het lastig met PEC Zwolle. De thuisploeg durfde zelf ook te voetballen en kreeg vlak voor rust een mooie beloning.

Van Polen kreeg de bal voor zijn voeten in het strafschopgebied en schoot met links via de onderkant van de lat raak: 1-0. Daardoor moest Feyenoord na rust in de achtervolging en dat ging verre van eenvoudig. De ploeg van Arne Slot speelde nog altijd weinig klaar.

De gelijkmaker van Sinisterra viel dan ook uit het niets. De buitenspeler werd in de diepte gevonden aan de linkerkant en schoot de bal via het been van Yuta Nakayama tegen de touwen. Feyenoord wilde doordrukken, maar toen werd de wedstrijd stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld.

Nadat de wedstrijd weer was hervat, tekende Dessers - niet voor het eerst dit seizoen - voor de winnende treffer namens Feyenoord. De spits schoot de bal knap uit de draai in de verre hoek. PEC ging in het laatste kwartier nog vol op jacht naar de gelijkmaker en drong ook aan, maar Feyenoord hield stand.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie