Borussia Dortmund heeft zondag de titelkansen levend gehouden. 'BVB' won thuis met 1-0 van Arminia Bielefeld en profiteert van de misstap van Bayern München, dat zaterdag niet verder kwam dan 1-1 bij Hoffenheim. In Italië redde Internazionale een punt bij Torino: 1-1.

Het verschil tussen Borussia Dortmund en Arminia Bielefeld werd gemaakt door Marius Wolf. De buitenspeler werd gevonden door Thorgan Hazard en schoot in de 21e minuut de openingstreffer op het boord. Daar bleef het ook bij.

Dortmund heeft nu een achterstand van zeven punten op Bayern München, maar nog wel een wedstrijd minder gespeeld (26 om 25). De ploeg van trainer Marco Rose mag daardoor nog altijd hopen op de eerste landstitel sinds 2012.

Donyell Malen had bij Dortmund tegen Bielefeld een basisplaats. De Nederlander, die op vier doelpunten staat in de Bundesliga, werd na ruim een uur spelen vervangen door topschutter Erling Haaland, die zijn rentree maakte.

Teleurstelling bij Robin Gosens na een gemiste kans voor Internazionale. Teleurstelling bij Robin Gosens na een gemiste kans voor Internazionale. Foto: AFP

Inter redt punt bij Torino

In de Serie A pakte Internazionale op de valreep een punt bij Torino. De regerend landskampioen kwam in blessuretijd op 1-1 via Alexis Sánchez, nadat Bremer de thuisploeg op voorsprong had gebracht. Bij Inter bleef Denzel Dumfries op de bank en ontbrak Stefan de Vrij door een blessure.

Door het gelijkspel staat Inter nu derde. De 'Nerazzurri' hebben vier punten achterstand op koploper AC Milan, dat zaterdag van Empoli won (1-0). Napoli heeft een punt meer dan Inter, dat een duel minder heeft gespeeld dan de twee titelconcurrenten.

Eerder op de dag bezorgde Victor Osimhen Napoli met twee goals een 1-2-zege bij Hellas Verona. Hellas Verona deed via Davide Faraoni in de 77e minuut wat terug, maar de gelijkmaker zat er niet meer in. De wedstrijd kende een zeer tumultueuze slotfase, met rode kaarten voor Federico Ceccherini en Faraoni (beiden tweemaal geel).

Atalanta kwam thuis niet verder dan 0-0 tegen Genoa. Bij de thuisploeg had Teun Koopmeiners een basisplaats, viel Hans Hateboer in en ontbrak Marten de Roon door een schorsing. Atalanta bezet de zesde plaats. AS Roma redde dankzij een rake penalty van Lorenzo Pellegrini in blessuretijd een punt bij Udinese: 1-1.

Victor Osimhen was de grote man bij Napoli. Victor Osimhen was de grote man bij Napoli. Foto: Getty Images

