Borussia Dortmund heeft zondag de titelkansen levend gehouden. 'BVB' won thuis met 1-0 van Arminia Bielefeld en profiteert van de misstap van Bayern München, dat zaterdag niet verder kwam dan 1-1 bij Hoffenheim.

Het verschil tussen Borussia Dortmund en Arminia Bielefeld werd gemaakt door Marius Wolf. De buitenspeler werd gevonden door Thorgan Hazard en schoot in de 21e minuut de openingstreffer op het boord. Daar bleef het ook bij.

Dortmund heeft nu een achterstand van zeven punten op Bayern München, maar nog wel een wedstrijd minder gespeeld (26 om 25). De ploeg van trainer Marco Rose mag daardoor nog altijd hopen op de eerste landstitel sinds 2012.

Donyell Malen had bij Dortmund tegen Bielefeld een basisplaats. De Nederlander, die op vier doelpunten staat in de Bundesliga, werd na ruim een uur spelen vervangen door topschutter Erling Haaland.

Victor Osimhen was de grote man bij Napoli. Foto: Getty Images

Osimhen bezorgt Napoli de zege

Victor Osimhen heeft Napoli in de Serie A in het spoor van koploper AC Milan gehouden. De Nigeriaan scoorde twee keer, waardoor Napoli met 1-2 won van Hellas Verona. Osimhen scoorde in de 14e en in de 71e minuut. Hellas Verona deed via Davide Faraoni in de 77e minuut wat terug, maar de gelijkmaker zat er niet meer in.

De wedstrijd kende een zeer tumultueuze slotfase, met twee rode kaarten voor de thuisploeg. Eerst was het Federico Ceccherini die in de 83e minuut zijn tweede gele kaart pakte en dus het veld moest verlaten. Vervolgens maakte doelpuntenmaker Faraoni het nog bonter door zowel in de 97e als in de 98e minuut geel te krijgen.

Uiteindelijk wist Napoli de drie punten over de streep te trekken. De ploeg van trainer Luciano Spalletti verkleinde door de overwinning de achterstand op koploper AC Milan tot drie punten. De Milanezen wonnen zaterdagavond al van Empoli (1-0), dankzij een treffer van Pierre Kalulu.

Napoli heeft voorlopig twee punten meer dan het als derde geklasseerde Internazionale, dat wel twee duels minder heeft gespeeld. Internazionale speelt zondagavond nog een uitwedstrijd tegen Torino.