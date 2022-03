Klaas-Jan Huntelaar keert in een nieuwe rol terug bij Ajax. De oud-spits wordt toegevoegd aan de technische organisatie van de Amsterdamse club, zo is zondag bekendgemaakt.

Huntelaar gaat technisch manager Gerry Hamstra en hoofdtrainer Erik ten Hag per direct ondersteunen. Hamstra neemt het grootste deel van de taken van de vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars voor de korte termijn over.

Vanaf 1 juli gaat Huntelaar naast zijn huidige werkzaamheden programma's volgen, waardoor hij zich verder gaat ontwikkelen in zijn nieuwe rol buiten het veld. De 76-voudig Oranje-international tekende een contract tot medio 2024.

Huntelaar beëindigde vorig jaar zomer zijn spelersloopbaan bij Schalke 04. In januari 2021 speelde hij zijn laatste wedstrijd voor Ajax, waarvoor hij in twee periodes (2006-2000 en 2017-2021) 257 officiële duels (158 doelpunten) speelde.

Los van de aanstelling van Huntelaar willen de raad van commissarissen (rvc) en de directie van Ajax in de zomer van 2022 een nieuwe directeur voetbalzaken aanstellen. Overmars stapte begin februari op nadat bekend was geworden dat hij gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten aan meerdere vrouwelijke collega's had verstuurd.

Huntelaar al lang geïnteresseerd in 'dingen buiten het veld'

Huntelaar is naar eigen zeggen al lange tijd geïnteresseerd in "dingen die buiten het veld gebeuren bij een club. "Ik wil mijn kennis daarin graag verbreden", zegt hij op de website van Ajax. "Dat kan in het traject dat Ajax mij biedt. Ik ben blij dat ik weer terug ben en ben nieuwsgierig naar wat er de komende periode allemaal gaat gebeuren."

"Ik ben ook bezig met mijn trainersdiploma. De kennis die ik bij die cursus opdoe, komt mij ook van pas bij wat ik bij Ajax ga doen. Verder heb ik vooral zin in de samenwerking met de bestaande organisatie, om een bijdrage te leveren aan de onderwerpen waar ik denk kijk op te hebben, maar ook waarin ik me verder wil ontwikkelen."

Volgens algemeen directeur Edwin van der Sar heeft Ajax sinds de overstap van Huntelaar naar Schalke contact met hem gehouden. "Wij waren op de hoogte van zijn interesses en zijn ambitie om op termijn technisch directeur bij een profclub te worden. Om die reden heeft hij sinds de zomer al een paar keer een kijkje bij ons in de keuken gekregen en zo bijvoorbeeld vergaderingen van de directie en de raad van commissarissen bijgewoond."

"Ajax staat voor talentontwikkeling en daar past deze nieuwe rol van Klaas Jan in", vervolgt Van der Sar. "We stellen in overleg met hem een ontwikkelingsprogramma samen, waarin hij onder meer zijn licht gaat opsteken bij de internationale scouting onder leiding van Henk Veldmate en een rol krijgt bij het technisch overleg over de samenstelling van de selecties van Ajax en Jong Ajax."