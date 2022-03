Chelsea heeft zondag in de Premier League op het nippertje de drie punten gepakt. De Londenaren versloegen Newcastle United met 1-0 en boekten de vijfde competitiezege op rij. Arsenal boekte thuis tegen Leicester City de vijfde competitiezege op rij: 2-0.

Chelsea leek tegen Newcastle United - na vier zeges op rij - niet te gaan winnen, maar Kai Havertz werd de matchwinner in de 89e minuut. De Duitser werd in de diepte gevonden door Jorginho, legde de bal meteen dood neer en vond de verre hoek.

Dankzij de treffer van Havertz deed Chelsea goede zaken in de strijd om de Champions League-tickets. De formatie van manager Thomas Tuchel staat derde en heeft negen punten voorsprong op nummer vier Manchester United. Chelsea heeft ook nog een duel minder gespeeld.

Ook nummer vijf West Ham United pakte zondag drie punten. De stadgenoot van Chelsea won in eigen huis met 2-1 van Aston Villa. Vooral de 1-0 was bijzonder. De Oekraïner Andriy Yarmolenko scoorde en was vervolgens zichtbaar emotioneel, uiteraard vanwege de oorlog in zijn vaderland.

Arsenal viert de goal van Alexandre Lacazette. Arsenal viert de goal van Alexandre Lacazette. Foto: AP

Arsenal boekt vijfde competitiezege op rij

Net als Chelsea is ook Arsenal bezig aan een sterke reeks. 'The Gunners' wonnen met 2-0 van Leicester dankzij doelpunten van Thomas Partey en Alexandre Lacazette.

Partey kopte in de elfde minuut raak uit een hoekschop. Lacazette benutte na een uur spelen een penalty, nadat Çaglar Söyüncü hands had gemaakt in het zestienmetergebied.

Dankzij de overwinning staat Arsenal vierde. De ploeg van manager Mikel Arteta heeft acht punten minder dan Chelsea, maar ook twee wedstrijden minder gespeeld.

Voor Everton zijn de problemen toegenomen. Met Donny van de Beek in de basis en Anwar El Ghazi op de bank verloren 'The Toffees' thuis met 0-1 van Wolverhampton Wanderers (doelpunt Conor Coady). Everton blijft daardoor de nummer zeventien van de Premier League, net boven de degradatiestreep.

Verder won Leeds United met 2-1 van het Norwich City van Tim Krul en was Watford met dezelfde cijfers te sterk voor Southampton.

Andriy Yarmolenko, met zijn handen voor zijn gezicht, was aangeslagen na zijn doelpunt. Andriy Yarmolenko, met zijn handen voor zijn gezicht, was aangeslagen na zijn doelpunt. Foto: Getty Images

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League