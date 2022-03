PSV heeft zondag de vijfde Eredivisie-zege op rij geboekt. De Eindhovenaren waren met 0-1 te sterk voor FC Utrecht en blijven daardoor in het spoor van koploper Ajax.

Het enige doelpunt van de wedstrijd kwam aan het begin van de tweede helft op naam van Eran Zahavi. PSV had in het vervolg van de wedstrijd nog wel het geluk dat Remco Balk van dichtbij niet wist te scoren. De overwinning van de Brabanders was echter wel verdiend.

Door de overwinning heeft PSV weer een achterstand van twee punten op Ajax, dat vrijdag al met 2-3 wist te winnen bij SC Cambuur. De Eindhovenaren hebben nu wel een voorsprong van negen punten op nummer drie Feyenoord, dat later op de dag nog in actie komt.

Voor PSV gaat de Eredivisie volgende week zondag verder met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (aftrap 16.45 uur). FC Utrecht treedt die dag om 12.15 uur in eigen huis aan tegen FC Groningen. PSV speelt donderdag ook nog de return in de achtste finales van de Conference League tegen FC Kopenhagen.

Levendige eerste helft, geen goals

De toon van FC Utrecht-PSV werd al na twaalf seconden gezet. Anastasios Douvikas kreeg direct een aardige schietkans, maar die werd gepakt door PSV-goalie Joël Drommel. Aan de andere kant schoot Philipp Max een kansrijke vrije trap in de muur.

PSV had in de eerste helft wel het initiatief en kreeg ook meer mogelijkheden, maar grote kansen bleven lange tijd uit. Django Warmerdam voorkwam nog wel dat een voorzet van Cody Gakpo kon worden binnengelopen door Mario Götze.

Utrecht gooide er veel strijd in en wist het PSV - op een slecht bespeelbaar veld in De Galgenwaard - lastig te maken, maar kwam zelf ook niet tot uitgespeelde kansen. Balk was nog de gevaarlijkste aanvaller, maar zag onder meer dat Drommel eerder bij de bal was dan hij na een steekpass.

Zahavi matchwinner, Balk mist grote kans

Vlak na rust ontsnapte PSV aan een achterstand. Mike van der Hoorn kopte de bal snoeihard op doel uit een corner, maar vond Drommel - die op de goede plek stond en een goede redding in huis had - op zijn weg. Een paar minuten later was het raak aan de overkant.

Gakpo hield een bal binnen, gaf een voorzet vanaf de linkerkant na een goede actie en zag hoe Zahavi de bal tegen de touwen wist te tikken. PSV kende daarna een goede fase, maar slaagde er niet in om verder uit te lopen. Balk vergat vervolgens om de 1-1 te maken. Hij miste de bal van dichtbij volledig na een voorzet van Joris van Overeem.

In de laatste fase van de wedstrijd jaagde Utrecht wel op de gelijkmaker, maar kwam niet in de buurt. PSV hield het achterin goed dicht en speelde de wedstrijd professioneel uit. De Eindhovenaren kregen zelf ook niet echt meer kansen op een treffer.

