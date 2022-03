Feyenoord treedt zondag zonder Justin Bijlow aan tegen PEC Zwolle. De keeper is geblesseerd geraakt aan zijn voet en wordt bij de wedstrijd in Zwolle vervangen door reservedoelman Ofir Marciano.

Opstelling PEC Zwolle Lamprou; Anderson, Van Polen, Nakayama, Van der Werff, De Wit; Saymak, Van den Belt, Clement; Darfalou, Redan.

Opstelling Feyenoord Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Nelson, Dessers, Sinisterra.

Het is nog onduidelijk hoe ernstig de kwetsuur van de 24-jarige Bijlow is, die al vaker met blessures kampte. Zijn afwezigheid betekent dat Thijs Jansen de reservekeeper is tegen PEC.

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft ten opzichte van het Conference League-duel met FK Partizan van donderdag nog één wijziging doorgevoerd. Guus Til, die in Servië geschorst was, neemt weer de plaats van Jens Toornstra in.

Verder houdt Slot voorin vast aan Reiss Nelson, Cyriel Dessers en Luis Sinisterra. Het betekent dat onder anderen Alireza Jahanbakhsh, Bryan Linssen en Patrik Walemark wederom bankzitter zijn.

Tegenstander PEC, dat concurrenten Sparta Rotterdam en Fortuna Sittard eerder dit weekend zag winnen, start in dezelfde formatie al waarmee Fortuna vorige week met 0-1 werd verslagen.

PEC Zwolle-Feyenoord begint zondag om 16.45 uur en wordt geleid door scheidsrechter Martin van den Kerkhof.

