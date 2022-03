De vrouwen van FC Barcelona hebben zondag op spectaculaire wijze de landstitel veroverd. De formatie uit Catalonië versloeg Real Madrid met 5-0 en is zes speelrondes voor het einde al zeker van het kampioenschap. Lieke Martens ontbrak zondag bij Barcelona.

FC Barcelona Vrouwen speelde tot dusver 24 competitiewedstrijden in de Spaanse Primera División en won ook al die wedstrijden. Ook het huidige doelsaldo laat de dominantie van 'Barça' zien: 136 doelpunten voor en slechts 6 tegen.

Barcelona was ook tegen Real Madrid oppermachtig en sloeg vlak voor rust twee keer toe via Alexia Putellas. In de tweede helft werd de score verder opgevoerd door Patricia Guijarro, Babett Peter (eigen doelpunt) en Jennifer Hermoso.

Martens moest het feestje aan zich voorbij laten gaan. De Nederlandse, die dit seizoen goed was voor zeventien doelpunten en twaalf assists in twintig competitieduels, heeft een dijbeenblessure en was daardoor zondag niet inzetbaar.

Het is voor Martens wel haar tweede landstitel op rij met Barcelona. Voor de Catalanen is het de derde opeenvolgende landstitel en de zevende in totaal. Barcelona won eerder dit jaar ook al de Spaanse supercup.