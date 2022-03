Vitesse heeft zondag voor de vijfde keer in zes competitieduels punten laten liggen. De Arnhemmers kwamen niet verder dan 0-0 bij Heracles Almelo. Eerder op de dag won Fortuna Sittard de degradatiekraker tegen Willem II met 1-0 dankzij een rake kopbal van Zian Flemming.

Heracles en Vitesse konden het publiek niet bepaald vermaken in Almelo. Beide ploegen wisten de hele wedstrijd geen enkele grote kans te creëren.

Lange tijd kwam het enige schot op doel van Heracles, al was dat niet meer dan een slappe poging van Sinan Bakis. In blessuretijd stichtte Vitesse nog wel gevaar via invaller Daan Huisman, maar Koen Bucker hield zijn doel schoon.

Ondanks het gelijkspel blijft Vitesse de nummer zes op de ranglijst. De ploeg van coach Thomas Letsch heeft een punt meer dan nummer zeven FC Utrecht, dat bovendien een wedstrijd meer heeft gespeeld. Heracles bezet de elfde plaats.

Vitesse zit momenteel in een onzekere periode. Afgelopen vrijdag maakte de Russische eigenaar Valeriy Oyf bekend dat hij zijn aandelen in Vitesse gaat verkopen, waardoor het onduidelijk is wat er met de Arnhemse club gaat gebeuren.

Fortuna Sittard viert de overwinning op Willem II.

Flemming kopt Fortuna naar winst op Willem II

In een wedstrijd die meer spannend dan goed was, had Flemming voor rust al een grote kans laten liggen. Namens Fortuna was ook Charlison Benschop met een kopbal dicht bij een goal. Aan de andere kant was Elton Kabangu dreigend.

Bij het doelpunt, dat in de 52e minuut viel, kopte spelmaker Flemming knap raak uit een voorzet van Lisandro Semedo. Willem II probeerde het daarna wel, maar werd niet vaak gevaarlijk en kwam nog goed weg toen Mats Seuntjens namens Fortuna de paal trof.

Bij de bezoekers viel de onlangs vastgelegde Abdenasser El Khayati in de tweede helft in. De oud-speler van ADO Den Haag maakte zijn eerste Eredivisie-minuten sinds 16 mei vorig jaar.

Door de overwinning gaat Fortuna op de ranglijst over Willem II heen. Beide clubs hebben nu 22 punten. De ploeg van trainer Sjors Ultee heeft een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrent.

Willem II stond na het ontslag van trainer Fred Grim onder leiding van assistent-coach Denny Landzaat. De Tilburgers leden al de zestiende nederlaag van het seizoen en houden alleen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle onder zich.

Het winnende doelpunt van Zian Flemming in beeld.

