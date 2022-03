Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui behoren verrassend tot de voorselectie van Marokko voor de play-offs van eind deze maand tegen DR Congo om een WK-ticket. Dat heeft bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa zondag bevestigd.

De aankondiging van Lekjaa komt onverwacht, want Ziyech en Mazraoui waren uit de gratie geraakt wegens ruzie met bondscoach Vahid Halilhodzic. De Bosniër was niet te spreken over de houding van de twee.

"Ik heb gesproken met Vahid en Noussair en kan je vertellen dat ze geen probleem meer met elkaar hebben", vertelde Lekjaa aan MFM Radio. Over Ziyech zei hij verder niets.

Ziyech en Mazraoui werden eerder dit jaar niet opgenomen in de selectie voor de Afrika Cup en na dat toernooi zei Halilhodzic er niet over te peinzen om Ziyech op te roepen. "Al was hij Lionel Messi", zei hij.

Daarop liet Ziyech weten in ieder geval voorlopig te stoppen als international. De spelmaker van Chelsea zei daarbij klaar te zijn met alle "leugens" van de bondscoach.

Het is niet bekend of Ziyech openstaat voor een plek in de voorselectie en of hij dus daadwerkelijk terugkeert als international bij Marokko, dat op 25 en 29 maart tegen DR Congo speelt. De winnaar gaat naar het WK in Qatar.