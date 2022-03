Scheidsrechter Sander van der Eijk heeft er spijt van dat hij NEC-verdediger Souffian El Karouani zaterdagavond een rode kaart gaf tijdens de openingsfase van FC Groningen-NEC. De arbiter vindt het achteraf gezien een te zware straf.

El Karouani kreeg de bal in de achttiende minuut tegen zijn hoofd geschopt toen hij op de grond lag. Toen hij daarna opstond, stond hij even hoofd aan hoofd met Groningen-spits Jørgen Strand Larsen. Van der Eijk gaf El Karouani rood.

"Het was een koppende duwbeweging", zei de dertigjarige scheidsrechter tegen ESPN toen hij terugzag wat El Karouani deed. "Het was te zwaar, ik ben niet blij met de beslissing."

NEC-trainer Rogier Meijer begreep de beslissing van Van der Eijk niet. "Er gebeurt helemaal niets, ik heb dit seizoen ergere voorvallen gezien waar niets aan gedaan wordt. Het is volstrekte willekeur", zei hij.

Middenvelder Lasse Schöne was hard voor Van der Eijk. "Het is een vol stadion, de druk zit erop. Hij is er blijkbaar niet klaar voor", oordeelde de oud-Ajacied.

Ondanks het ondertal kwam NEC met 2-3 voor in Groningen. De Nijmegenaren gingen door twee late doelpunten van Romano Postema echter alsnog met 4-3 onderuit.

Het tiental van NEC ging in een spectaculaire wedstrijd onderuit in Groningen. Foto: Pro Shots

