Romano Postema heeft FC Groningen zaterdag in de Eredivisie aan een spectaculaire overwinning geholpen in de thuiswedstrijd tegen NEC. De ingevallen spits boog met twee doelpunten een 2-3-achterstand om in een 4-3-overwinning.

NEC speelde sinds de achttiende minuut met tien man door een rode kaart voor Souffian El Karouani. Desondanks leken de Nijmegenaren af te stevenen op een overwinning, tot aan de invalbeurt van Postema in de 78e minuut.

De spits, die vorig seizoen nog werd verhuurd aan FC Den Bosch, stond slechts twee minuten in het veld toen hij scoorde bij zijn eerste balcontact. Hij kopte raak na een voorzet van de eveneens ingevallen Damil Dankerlui.

In blessuretijd greep Postema de hoofdrol door de thuisploeg zelfs de overwinning te bezorgen. Na een scrimmage knalde de geboren Groninger, die voor dit weekend pas één keer had gescoord in de Eredivisie, de 4-3 binnen.

Door de zege wipt FC Groningen in de stand over NEC en SC Cambuur heen naar de achtste plaats. Die positie geeft aan het eind van het seizoen normaal gesproken recht op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal.

Knappe comeback NEC met tien man

De score in het vermakelijke duel in de Euroborg werd al in de tweede minuut geopend door Michael de Leeuw. De spits kopte raak na een van richting veranderde voorzet van Tomás Suslov.

Ali Akman bracht NEC al snel langszij, maar de vreugde bij de bezoekers was van korte duur. El Karouani kreeg rood omdat hij bij een opstootje een beweging met zijn hoofd maakte richting Jørgen Strand Larsen, die op zijn beurt bestraft werd met geel.

Uitgerekend dankzij Strand Larsen profiteerde Groningen al snel van het numerieke overwicht. De Noorse spits scoorde halverwege de eerste helft op aangeven van Laros Duarte.

Met tien man volgde daarna een indrukwekkende comeback van NEC. Lasse Schöne scoorde met een slimme vrije trap en zijn landgenoot Magnus Mattsson zorgde ervoor dat de Nijmegenaren zelfs met een voorsprong mochten rusten. De Deen veroverde zelf de bal op het middenveld en schoot na een knappe rush de 2-3 binnen.

NEC bleef in de tweede helft lange tijd eenvoudig overeind en kreeg zelfs prima kansen om de wedstrijd definitief in het slot te gooien. Het inbrengen van Postema bleek daarna een gouden zet van Groningen-trainer Danny Buijs.

