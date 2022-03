Sparta Rotterdam boekte zaterdagavond tegen Go Ahead Eagles een cruciale zege in de strijd tegen degradatie (1-0), maar de meeste aandacht ging na afloop uit naar Tom Beugelsdijk. Aanvoerder Adil Auassar, die zijn ploeggenoot in de eerste minuut lelijk terecht zag komen na een luchtduel, had even nodig om zichzelf te herpakken.

"Het raakte me wel, ja. Ik zag Tom een kopduel aangaan en hij werd geblokt toen hij in de lucht hing. Het was niet eens zo'n erge overtreding, maar op een geven moment keek ik hem aan en was hij helemaal weg", blikte Auassar bij ESPN terug op het incident op Het Kasteel.

De 31-jarige Beugelsdijk kwam na het luchtduel deels met zijn hoofd op het gras terecht. Scheidsrechter Richard Martens en ploeggenoten ontfermden zich direct over de verdediger en spelers gingen om hem heen staan tijdens de blessurebehandeling. Na enkele minuten werd Beugelsdijk op een karretje van het veld gereden.

Sparta meldde aan het einde van de eerste helft dat het naar omstandigheden goed gaat met Beugelsdijk. De Hagenaar is bij kennis en goed aanspreekbaar, maar moet uit voorzorg nog wel medische checks in het ziekenhuis ondergaan.

Tom Beugelsdijk werd met een karretje van het veld gereden. Het gaat naar omstandigheden goed met de verdediger. Tom Beugelsdijk werd met een karretje van het veld gereden. Het gaat naar omstandigheden goed met de verdediger. Foto: ANP

'We moeten gewoon ons werk doen'

Auassar was geraakt door de uitvalbeurt van Beugelsdijk, maar vond ook snel de strijdlust om de wedstrijd tegen Go Ahead tot een goed einde te brengen. "Ik heb de jongens voordat we verdergingen ook gezegd: deze gaan we voor Tom winnen. Het klinkt misschien hard, maar we moeten gewoon ons werk doen."

"Dat zou Tom andersom ook doen. We weten dat hij in goede handen is bij onze medische staf. Maar het grijpt mij, de jongens en de staf absoluut aan. Onze gedachten gaan uit naar Tom en deze drie punten zijn ook zeker voor hem."

Uitgerekend Auassar zorgde in de 68e minuut met een kopbal uit een vrije trap van Vito van Crooij voor het enige doelpunt van de wedstrijd. "Op de training heb ik gisteren ook een paar ballen op mijn kop gehad en die gingen allemaal over. Die zijn ze nog aan het zoeken", grapte Auassar.

Door de rake kopbal van de aanvoerder verliet Sparta de laatste plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk Fraser staat nu op de zestiende plek, boven nummer zeventien PEC Zwolle en hekkensluiter Fortuna Sittard.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie