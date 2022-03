Matthijs de Ligt heeft zaterdagavond met Juventus geen fout gemaakt in de bovenste regionen van de Serie A. De 'Oude Dame' was mede dankzij twee doelpunten van Álvaro Morata met 1-3 te sterk voor laagvlieger Sampdoria.

Juventus opende in de 23e minuut met enig fortuin de score in Stadio Luigi Ferraris. Een strakke voorzet van aanvoerder Juan Cuadrado werd door voormalig VVV-Venlo-speler Maya Yoshida in zijn eigen doel gewerkt.

Tien minuten later stond het al 0-2. Omar Colley bracht Moise Kean naar de grond en veroorzaakte een strafschop, die onberispelijk werd binnengeschoten door Morata. Een kwartier voor tijd kreeg ook Sampdoria een penalty, maar Wojciech Szczesny stopte de poging van Antonio Candreva.

De aansluitingstreffer viel in de 84e minuut nog wel uit een vrije trap van Abdelhamid Sabiri, maar de gelijkmaker bleef uit. Sterker nog: Morata gooide het duel vier minuten later in het slot met zijn achtste competitietreffer van het seizoen.

Matthijs de Ligt deed de hele wedstrijd mee bij Juventus, dat de vierde overwinning op rij boekte in alle competities. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri bezet nog altijd de vierde plek in de Serie A met een achterstand van vier punten op koploper AC Milan.

Met de zege op Sampdoria deed Juventus vertrouwen op voor de return tegen Villarreal van woensdag in de achtste finales van de Champions League. De eerste ontmoeting in Spanje eindigde in een 1-1-gelijkspel.

Matthijs de Ligt deed de hele wedstrijd mee bij Juventus. Matthijs de Ligt deed de hele wedstrijd mee bij Juventus. Foto: Getty Images

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A