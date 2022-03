Koploper AC Milan heeft zaterdagavond geen fout gemaakt in de Serie A. De ploeg van trainer Stefano Pioli boekte een nipte zege op Empoli: 1-0. Juventus won door twee doelpunten van Álvaro Morata met 1-3 van laagvlieger Sampdoria.

Pierre Kalulu tekende in de negentiende minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd bij AC Milan-Empoli. De Fransman kreeg de bal voor zijn voeten na een afgeketste vrije trap en liet doelman Guglielmo Vicario kansloos met een geplaatst schot van afstand.

Zlatan Ibrahimovic begon op de bank, maar maakte in de 83e minuut nog zijn opwachting als vervanger van Olivier Giroud. De veertigjarige Zweed miste in februari vier competitiewedstrijden door een achillespeesblessure. Hij maakte vorige week tegen Napoli zijn rentree door één minuut voor tijd in te vallen.

Door de minieme overwinning op Empoli bleef AC Milan voor de negende wedstrijd op rij zonder nederlaag in alle competities. De achttienvoudig landskampioen gaat nu met 63 punten aan de leiding in de Serie A. Internazionale heeft er vijf minder, maar wel twee duels minder gespeeld.

Olivier Giroud en Sebastiano Luperto hadden een onderonsje in San Siro. Olivier Giroud en Sebastiano Luperto hadden een onderonsje in San Siro. Foto: Getty Images

Juventus wint door twee goals Morata

Eerder op de avond maakte Juventus geen fout in de uitwedstrijd tegen Sampdoria: 1-3. De 'Oude Dame' opende in de 23e minuut met enig fortuin de score in Stadio Luigi Ferraris. Een strakke voorzet van aanvoerder Juan Cuadrado werd door voormalig VVV-Venlo-speler Maya Yoshida in zijn eigen doel gewerkt.

Tien minuten later stond het al 0-2. Omar Colley bracht Moise Kean naar de grond en veroorzaakte een strafschop, die onberispelijk werd binnengeschoten door Morata. Een kwartier voor tijd kreeg ook Sampdoria een penalty, maar Wojciech Szczesny stopte de poging van Antonio Candreva.

De aansluitingstreffer viel in de 84e minuut nog wel uit een vrije trap van Abdelhamid Sabiri, maar de gelijkmaker bleef uit. Sterker nog: Morata gooide het duel vier minuten later in het slot met zijn achtste competitietreffer van het seizoen.

Matthijs de Ligt deed de hele wedstrijd mee bij Juventus, dat de vierde overwinning op rij boekte in alle competities. De ploeg van trainer Massimiliano Allegri bezet nog altijd de vierde plek in de Serie A met een achterstand van zeven punten op koploper AC Milan.

Met de zege op Sampdoria deed Juventus vertrouwen op voor de return tegen Villarreal van woensdag in de achtste finales van de Champions League. De eerste ontmoeting in Spanje eindigde in een 1-1-gelijkspel.

Matthijs de Ligt deed de hele wedstrijd mee bij Juventus. Matthijs de Ligt deed de hele wedstrijd mee bij Juventus. Foto: Getty Images

