Sparta Rotterdam is niet langer de hekkensluiter in de Eredivisie. De ploeg van trainer Henk Fraser boekte thuis een zwaarbevochten 1-0-zege op Go Ahead Eagles.

Adil Auassar kroonde zich na ruim een uur spelen tot matchwinner. De aanvoerder van Sparta kopte raak uit een vrije trap van Vito van Crooij.

Ook daarna waren de beste kansen voor Sparta. Mario Engels dacht er 2-0 van te maken, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Het had weinig gevolgen voor de thuisploeg, want het aanvallend onmachtige Go Ahead kwam nooit in de buurt van de gelijkmaker.

Sparta komt na 24 wedstrijden op twintig punten en hevelt de laatste plaats over aan Fortuna Sittard (negentien punten). PEC Zwolle, dat een duel meer heeft gespeeld dan beide concurrenten, staat ook op twintig punten.

De kans is groot dat Sparta binnenkort nog drie punten aan het totaal toe kan voegen. De ploeg stond vorige week met 0-1 voor tegen Vitesse, toen de wedstrijd zes minuten voor tijd werd gestaakt wegens wangedrag van een aantal Arnhemse fans. De KNVB heeft besloten dat het duel binnenkort moet worden uitgespeeld.

De wedstrijd van Sparta tegen Go Ahead begon met een vervelend incident. Verdediger Tom Beugelsdijk kwam in de eerste minuut lelijk neer na een luchtduel en moest na een minutenlange behandeling worden vervangen. Hij is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Zaterdagavond staan ook FC Groningen-NEC (18.45 uur) en RKC Waalwijk-sc Heerenveen (21.00 uur) nog op het programma.