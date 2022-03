Tom Beugelsdijk is zaterdag vroeg uitgevallen in de wedstrijd van zijn club Sparta tegen Go Ahead Eagles. De verdediger kwam na een luchtduel lelijk terecht en werd minutenlang behandeld op het veld. Sparta meldt dat Beugelsdijk een hersenschudding heeft opgelopen.

Het incident gebeurde al in de eerste minuut op Het Kasteel. Beugelsdijk kwam na een luchtduel deels op zijn hoofd op het gras terecht. Direct ontstond er enige paniek en gingen ploeggenoten om hem heen staan.

Na een minutenlange behandeling werd de 31-jarige verdediger onder applaus van het publiek met een karretje van het veld gereden. De wedstrijd werd daarna hervat, met Bart Vriends als vervanger van de onfortuinlijke Beugelsdijk.

De blessure van Beugelsdijk bleek uiteindelijk minder ernstig dan gevreesd. De voormalig speler van ADO Den Haag heeft een hersenschudding opgelopen, laat Sparta weten. Het bleek niet nodig om hem naar het ziekenhuis te vervoeren.