Cristiano Ronaldo heeft Manchester United zaterdag aan een zege geholpen in de topper tegen Tottenham Hotspur. De Portugees maakte op Old Trafford alle goals voor de thuisploeg, die met 3-2 won. Eerder op de dag bereikte Liverpool de grens van tweeduizend competitiegoals bij een simpele 0-2-zege op Brighton & Hove Albion.

De 37-jarige Ronaldo bewees direct zijn waarde voor Manchester United, waar hij afgelopen week ontbrak in de stadsderby tegen Manchester City. De aanvaller scoorde in de eerste helft met een fraai afstandsschot (1-0) en een intikker (2-1). Tussendoor had Harry Kane vanaf de strafschopstip gelijkgemaakt.

Na rust verschalkte United-verdediger Harry Maquire zijn eigen doelman, waarna het duel uit leek te draaien op een gelijkspel. De Portugees toonde in de slotfase nog één keer zijn klasse door Hugo Lloris met een rake kopbal te passeren: 3-2.

Ronaldo tekende tegen de 'Spurs' voor zijn 94e, 95e en 96e competitietreffer voor United. Hij is daarmee Ruud van Nistelrooij (95 goals) voorbij op de eeuwige ranglijst van doelpuntenmakers voor Manchester United in de Premier League. Wayne Rooney voert de ranglijst aan met 183 doelpunten.

Door de overwinning stijgt Manchester United naar de vierde plek in de Premier League. Tottenham staat drie plekken lager, al heeft de ploeg uit Londen wel twee wedstrijden minder gespeeld.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet op de winnende treffer van Cristiano Ronaldo te bekijken.

Liverpool bereikt grens van tweeduizend competitietreffers

Liverpool werd eerder op de dag door twee doelpunten tegen Brighton na Manchester United de tweede club die de grens van tweeduizend Premier League-goals bereikte. 'The Red Devils' passeerden de grens in oktober 2019 en staan ondertussen op 2.173 competitietreffers.

In het duel met Brighton kwam Liverpool nauwelijks in de problemen. De bezoekers in Brighton kwamen in de negentiende minuut al op voorsprong door een goal van Luis Díaz. Na ruim een uur spelen bepaalde Mohamed Salah de eindstand vanaf de strafschopstip op 0-2.

Oranje-internationals Joël Veltman (Brighton) en Virgil Van Dijk (Liverpool), die een verdedigingsduo vormde met Joël Matip, speelden beiden negentig minuten mee. Liverpool hield voor de derde keer op rij de nul in de competitie.

Door de zege voert Liverpool de druk op bij koploper Manchester City, dat drie punten meer heeft dan 'The Reds'. De ploeg van trainer Josep Guardiola speelt maandag tegen Crystal Palace.

Brentford boekte een 2-0-overwinning op Burnley, waarbij Wout Weghorst halverwege de tweede helft werd gewisseld. Bij de openingstreffer was aangever Christian Eriksen voor het eerst betrokken bij een doelpunt voor zijn nieuwe werkgever.

Mohamed Salah maakte de tweeduizendste competitietreffer van Liverpool. Foto: Getty Images

