Liverpool heeft zaterdag in het duel met Brighton & Hove Albion de grens van tweeduizend doelpunten bereikt in de Premier League. De ploeg van trainer Jürgen Klopp won met 0-2 in het Amex Stadium.

Liverpool is na Manchester United de tweede club die de grens van tweeduizend Premier League-goals bereikt. 'The Red Devils' passeerden de grens in oktober 2019 en staan ondertussen op 2.173 competitietreffers.

In het duel met Brighton kwam Liverpool nauwelijks in de problemen. De bezoekers in Brighton kwamen in de negentiende minuut al op voorsprong door een goal van Luis Díaz. Na ruim een uur spelen bepaalde Mohamed Salah de eindstand vanaf de strafschopstip op 0-2.

Oranje-internationals Joël Veltman (Brighton) en Virgil Van Dijk (Liverpool), die een verdedigingsduo vormde met Joël Matip, speelden beiden negentig minuten mee. Liverpool hield voor de derde keer op rij de nul in de competitie.

Door de zege voert Liverpool de druk op bij koploper Manchester City, dat drie punten meer heeft dan 'The Reds'. De ploeg van trainer Josep Guardiola speelt maandag tegen Crystal Palace.

Naast Brighton-Liverpool staan er zaterdag nog twee wedstrijden in de Premier League op het programma. Brentford-Burnley begint om 16.00 uur en om 18.30 uur staat de topper tussen Manchester United en Tottenham Hotspur op het programma.

Mohamed Salah schiet de strafschop binnen. Foto: Getty Images

