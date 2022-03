De wedstrijd tussen ADO Den Haag en Ajax in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen gaat zondag niet door vanwege de aanhoudende problemen met de stroom in het Cars Jeans Stadion. Het is nog altijd niet gelukt de stroomstoring te verhelpen, meldt de Haagse club zaterdag.

Vrijdagavond viel het licht in het Cars Jeans Stadion tot twee keer toe uit bij het duel tussen ADO Den Haag en Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. De wedstrijd kon niet worden uitgespeeld en het is nog niet duidelijk wanneer dat wel gebeurt.

De KNVB heeft ook nog geen nieuwe datum gepland voor het duel van ADO met Ajax, dat met een punt voorsprong op FC Twente bovenaan staat in de Eredivisie Vrouwen. Twente neemt het zondag op tegen Feyenoord.

De stroomstoring in het stadion in Den Haag begon vrijdag al voor de aftrap van ADO-Jong PSV. De wedstrijd kon daardoor pas ruim een uur later dan gepland beginnen. Halverwege de eerste helft, bij een voorsprong van 0-1 voor de beloften uit Eindhoven, viel het licht opnieuw uit. Daarna kon niet meer worden verder gespeeld.

Vanwege de aanhoudende stroomproblemen moest ADO zaterdag ook de fanshop in het stadion dichthouden.