Het zal nog een tijd duren voordat Mohamed Ihattaren er klaar voor is om zijn debuut voor Ajax te maken. Trainer Erik ten Hag zegt dat het twintigjarige talent fysiek nog lang niet klaar is voor speeltijd in de hoofdmacht.

"Als je niet kan rennen, houdt alles op", zegt Ten Hag tegen ESPN over Ihattaren, die eind januari op huurbasis werd overgenomen van Juventus. "En dan bedoel ik rennen op Eredivisie-niveau of Champions League-niveau. Je moet moet meters kunnen maken. En dat op hoge snelheid."

De voormalige jeugdinternational traint sinds begin februari mee bij Jong Ajax, maar ook voor die ploeg speelde hij nog geen wedstrijd. "Ik wil hem bij het eerste hebben", vervolgt Ten Hag. "Maar hij moet eerst opgetraind worden bij Jong Ajax. En het is nog niet zo dat dat klaar is."

De laatste competitieve wedstrijd van Ihattaren dateert inmiddels van bijna een jaar geleden. Op 24 april 2021 viel hij namens PSV zeven minuten voor tijd in tegen FC Groningen. Bij Sampdoria, dat hem eerder van Juventus huurde, kreeg hij geen speeltijd, waarna hij lange tijd zelfs niet trainde en met overgewicht kampte. Ten Hag: "Door een bepaalde manier van leven is hij hier zelf in terechtgekomen."

In juli kreeg Mohamed Ihattaren speeltijd in een oefenwedstrijd van PSV tegen PAOK. Foto: Pro Shots

'Ihattaren bepaalt hoe snel het gaat'

De inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars vertelde bij het vastleggen van de aanvallende middenvelder, die voor anderhalf jaar wordt gehuurd van Juventus, al dat Ihattaren aan de bak moet om fit te worden.

Ihattaren moet laten zien dat hij nog altijd de speler is die te boek stond als het grootste talent van Nederland, benadrukte Overmars.

Ten Hag wijst daar nu ook op. "Mo zal zich hier zelf uit moeten knokken. Wij helpen hem, maar uiteindelijk zal hij het zelf moeten doen. Het gaat de goede kant op, maar hij bepaalt hoe snel het gaat."