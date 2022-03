De assistent-scheidsrechters en scheidsrechters in het Nederlandse betaalde voetbal hebben een anonieme stemming gehouden over het functioneren van scheidsrechtersbaas Dick van Egmond, meldt De Telegraaf zaterdag. De KNVB baalt van de situatie en noemt de actie "oncollegiaal".

De stemming vond vorige week plaats tijdens een externe bijeenkomst bij belangenorganisatie BSVB. Volgens De Telegraaf stemden 28 van de 39 aanwezige arbiters en assistenten tegen het aanblijven van de zestigjarige Van Egmond. Twee arbiters stemden blanco en negen scheidsrechters willen met hem door.

"Dat een deel van onze medewerkers op een externe bijeenkomst bij belangenorganisatie BSVB stemt over het functioneren van een andere KNVB-medewerker vinden we vooral oncollegiaal", zegt de KNVB zaterdag in een reactie.

"Als werkgever hebben wij een verantwoordelijkheid naar zowel alle scheidsrechters als hun leidinggevende, Dick van Egmond."

Oud-scheidsrechter Van Egmond is al jaren de scheidsrechtersbaas van de KNVB en bepaalt onder meer welke wedstrijden de arbiters fluiten. Zijn keuzes leiden nog weleens tot onvrede onder het scheidsrechterskorps.

De KNVB heeft een extern bureau een zogeheten belevingsonderzoek onder alle medewerkers van de bond laten uitvoeren. Volgens De Telegraaf durfden niet alle scheidsrechters de vragenlijst in te vullen, omdat anonimiteit niet gewaarborgd zou zijn.