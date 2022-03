Ajax-trainer Erik ten Hag is aangeslagen door het nieuws over Quincy Promes, al benadrukt hij dat de rechter de zaak nog moet beoordelen. De oud-speler van de Amsterdammers wordt ervan verdacht dat hij zijn neef heeft gestoken met een mes en deze week werd duidelijk dat hij ook verdacht zou worden van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie.

"Het doet mij ontzettend veel", vertelde Ten Hag vrijdag na de met 2-3 gewonnen Eredivisie-wedstrijd bij SC Cambuur voor de camera van de NOS. "Het is ontzettend treurig dat hij hierin verzeild is geraakt. We zijn diepbedroefd bij Ajax."

Ruim een jaar geleden kwam al naar buiten dat Promes verdacht werd van het steken van zijn neef na een familiefeest in de zomer van 2020. Nieuwsuur kwam deze week met een transcriptie van door de politie getapte telefoongesprekken van de toenmalige Ajacied waarin hij lijkt te bekennen.

De Telegraaf meldde vervolgens dat Promes, die wordt vervolgd voor poging tot moord, getapt werd omdat hij betrokken zou zijn bij een cocaïnedeal.

De vijftigvoudig Oranje-international zou samen met familie hebben geïnvesteerd in ruim 4.000 kilo cocaïne met een groothandelswaarde van 120 miljoen euro. "Het is nu nog mediawerk", reageerde Ten Hag. "We wachten het oordeel van de rechter af."

Quincy Promes en Erik ten Hag in januari 2021. Quincy Promes en Erik ten Hag in januari 2021. Foto: ANP

'We hebben een lange geschiedenis'

Promes speelde anderhalf jaar voor Ajax, dat hem een jaar geleden verkocht aan Spartak Moskou. Hij speelde anderhalf jaar onder Ten Hag in de Johan Cruijff ArenA en de twee werkten eerder samen bij Go Ahead Eagles. Ook toen er al een aangifte tegen Promes lag, gaf Ten Hag hem nog speeltijd bij Ajax. De aanvaller heeft naar buiten toe en ook intern bij de club altijd ontkend.

"We hebben een lange geschiedenis samen", zei Ten Hag. "En ook al is hij geen speler meer van Ajax, we zijn zeer met hem begaan. Maar nogmaals: hij had hier niet in verzeild moeten raken en het is afwachten wat er exact uit de rechtszaak komt."

De strafzaak rond het steekincident staat op 31 maart op de planning bij de rechtbank in Amsterdam, maar de vraag is of Promes daarbij aanwezig kan zijn. Naar verluidt verblijft de aanvaller nog in Rusland en door de oorlog met Oekraïne is het niet makkelijk om terug te reizen naar Nederland.