Benfica heeft een slechte generale beleefd voor de return tegen Ajax in de achtste finales van de Champions League. De Portugese topclub kwam vrijdagavond in de Primeira Liga thuis niet verder dan 1-1 tegen laagvlieger Vizela. In Spanje boekte Atlético Madrid de vierde competitiezege op rij.

Benfica kwam al na zeven minuten met tien man te staan tegen Vizela vanwege een directe rode kaart voor Adel Taarabt. Halverwege de tweede helft kwam de thuisploeg bovendien op achterstand door een doelpunt van Cassiano.

Tien minuten later zorgde Henrique Araújo voor de gelijkmaker. Met tien man kon Benfica het achtste puntenverlies van dit seizoen in de Portugese competitie echter niet meer voorkomen.

Met het gelijkspel verspeelde Benfica dure punten in de titelstrijd. Koploper FC Porto kan het verschil met de nummer drie later dit weekend vergroten naar twaalf punten. Nummer twee Sporting CP heeft twee punten meer dan Benfica en komt dit weekend ook nog in actie.

Komende dinsdag speelt Benfica in de Johan Cruijff ArenA de return tegen Ajax in de achtste finales van de Champions League. De heenwedstrijd in Lissabon eindigde ruim twee weken geleden in 2-2.

Rodrigo De Paul maakte de winnende voor Atlético Madrid tegen Cádiz. Rodrigo De Paul maakte de winnende voor Atlético Madrid tegen Cádiz. Foto: AP

Atlético boekt vierde competitiezege op rij

In Spanje boekte Atlético Madrid een benauwde thuiszege op laagvlieger Cádiz: 2-1. João Félix bracht de Madrilenen al in de derde minuut op voorsprong na een fout van doelman Jeremías Ledesma. Vlak voor rust kopte Álvaro Negredo de gelijkmaker binnen.

Rodrigo De Paul schoot Atlético ruim twintig minuten voor tijd uit een rebound weer op voorsprong, waarna de thuisploeg in de slotfase met tien man verder moest door een directe rode kaart voor Javier Serrano. Desondanks gaf de ploeg van coach Diego Simeone de overwinning niet meer weg.

Dankzij de vierde competitiezege op rij staat Atlético nu derde in La Liga, al kan FC Barcelona die plek later dit weekend weer overnemen. De Catalanen spelen zondag thuis tegen Osasuna.

