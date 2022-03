Erik ten Hag houdt gemengde gevoelens over aan de met 2-3 gewonnen wedstrijd van Ajax tegen SC Cambuur. De coach is blij met het spel van zijn ploeg, maar baalt ook van de persoonlijke fouten waardoor een 0-2-voorsprong uit handen werd gegeven.

"Vanaf januari hebben we op een na alle wedstrijden gewonnen, met vaak ook heel goed voetbal, ook vandaag", zei Ten Hag tegen ESPN. "Maar door fouten kantelde de hele wedstrijd. Dat was vorige week ook al. Vandaag gebeurde bij de 1-2 exact hetzelfde. Een andere conclusie kan ik niet trekken."

Ajax kwam vrijdag op bezoek bij Cambuur met 0-2 voor via doelpunten van Dusan Tadic en Sébastien Haller. De Amsterdammers leken op weg naar een eenvoudige zege, maar na rust knokten de Friezen zich terug via goals Issa Kallon en Patrick Joosten. In blessuretijd sleepte Ryan Gravenberch er toch nog de winst uit voor de bezoekers.

Vorige week gaf Ajax in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk ook een 2-0-voorsprong weg, waarna het door een rake penalty in de negentigste minuut toch nog won. "Je zou zeggen: een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen, maar dat hebben we wel gedaan", aldus Ten Hag.

"De klasse van de ploeg is wel dat ze het er niet bij laten zitten. We kregen al een kans via Brian Brobbey, wat al de winnende had kunnen zijn. Maar daarna kwam nog de goal van Gravenberch, die ik overigens fantastisch vond spelen."

Ajax viert de winnende treffer van Ryan Gravenberch. Ajax viert de winnende treffer van Ryan Gravenberch. Foto: Pro Shots

'Gravenberch speelde misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen'

Ten Hag was lyrisch over de matchwinner. "Het was misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen. Ik weet al heel lang dat hij op rechtshalf heel goed kan spelen, maar Álvarez heeft het gif en dat hebben we nodig in de wedstrijd tegen Benfica."

Gravenberch was zelf dolblij met zijn doelpunt. "Als ik eerlijk ben, zat ik er ook al een tijdje mee dat ik niet scoorde. Het is lekker dat ik vandaag een goaltje heb meegepikt", zei hij. "Ik kreeg de bal van Steven (Berghuis, red.) en dacht eigenlijk niet echt na en haalde gelijk uit. We mogen uiteindelijk blij zijn met de winst."

Door de overwinning op Cambuur heeft koploper Ajax nu vijf punten voorsprong op PSV, dat zondag op bezoek gaat bij FC Utrecht (14.30 uur). Komende dinsdag speelt de ploeg van Ten Hag in de Johan Cruijff ArenA de return tegen Benfica in de achtste finales van de Champions League. De heenwedstrijd eindigde ruim twee weken geleden in 2-2.

