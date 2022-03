FC Volendam is vrijdagavond tegen een stevige nederlaag aangelopen in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper ging met 2-5 onderuit tegen Excelsior. Naaste belager FC Emmen profiteerde door met 2-0 van Jong FC Utrecht te winnen. Het duel tussen ADO Den Haag en Jong PSV werd gestaakt vanwege een stroomstoring in het Cars Jeans Stadion.

Volendam stond al binnen achttien minuten met 0-3 achter tegen Excelsior door doelpunten van Kenzo Goudmijn, Reuven Niemeijer en Thijs Dallinga. Marouan Azarkan breidde de voorsprong na een klein half uur verder uit en de Rotterdammers leken op weg naar een monsterzege.

Even later deed Robert Mühren uit een strafschop wat terug namens Volendam. Boy Deul wist de achterstand vroeg in de tweede helft terug te brengen naar 2-4, maar de thuisploeg slaagde er daarna niet meer in om de spanning terug te brengen. In blessuretijd kwam Michael Chacon nog wel tot scoren voor Excelsior.

Bij FC Emmen-Jong FC Utrecht stond de eindstand binnen 27 minuten op het scorebord. Rui Mendes opende in de negentiende minuut de score voor de Drenten en Jasin-Amin Assehnoun verdubbelde de marge even later.

Ondanks de nederlaag gaat Volendam nog wel aan kop. De ploeg van coach Wim Jonk heeft echter nog twee punten voorsprong op Emmen. Nummer drie Excelsior heeft vijf punten achterstand op de koploper, maar wel een wedstrijd meer gespeeld.

FC Emmen won met 2-0 van Jong FC Utrecht. FC Emmen won met 2-0 van Jong FC Utrecht. Foto: Pro Shots

ADO-Jong PSV gestaakt vanwege stroomstoring

ADO Den Haag-Jong PSV kon om 20.00 uur niet van start gaan vanwege een stroomstoring in het Cars Jeans Stadion. Na ongeveer een uur ging het duel toch van start, nadat de stroomvoorziening in het stadion gedeeltelijk was hersteld met de inzet van een noodaggregaat.

Na 24 minuten spelen viel de stroom echter opnieuw uit, waarop werd besloten de wedstrijd definitief te staken. Op dat moment stond Jong PSV met 0-1 voor dankzij een treffer van Johan Bakayoko.

Nummer vier FC Eindhoven haalde met 4-0 uit tegen VVV-Venlo. Jasper Dahlhaus scoorde twee keer voor de Brabanders, terwijl Charles-Andreas Brym en Jort van der Sande ieder eenmaal trefzeker waren. Eindhoven heeft zeven punten minder dan Volendam.

Het duel tussen ADO Den Haag en Jong PSV moest worden gestaakt vanwege een stroomstoring. Het duel tussen ADO Den Haag en Jong PSV moest worden gestaakt vanwege een stroomstoring. Foto: Pro Shots

Jong Ajax redt punt in spektakelstuk

Jong Ajax speelde in een spektakelstuk met 3-3 gelijk bij FC Dordrecht. De thuisploeg kwam met 3-1 voor via Mathis Suray, Alessio Miceli en Jacky Donkor, nadat Silvano Vos de Amsterdammers op voorsprong had gebracht. Christian Rasmussen maakte de 3-2, waarna Jong Ajax met tien man verder moest door een rode kaart voor Steven van der Sloot. Desondanks sleepte Kristian Hlynsson er via een penalty in blessuretijd een punt uit voor Jong Ajax.

In het Rat Verlegh Stadion liet De Graafschap voor de vierde keer op rij punten liggen. De Doetinchemmers verloren met 2-0 bij NAC Breda door een eigen doelpunt van Ted van de Pavert en een doelpunt van Ralf Seuntjens.

In de andere drie duels van de avond won Roda JC met 1-2 bij TOP Oss, boekte FC Den Bosch tegen MVV Maastricht (3-1) de eerste overwinning sinds 19 november en was Almere City met 3-0 te sterk voor hekkensluiter Helmond Sport.

Jong Ajax redde via een rake strafschop een punt tegen FC Dordrecht. Jong Ajax redde via een rake strafschop een punt tegen FC Dordrecht. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Keuken Kampioen Divisie