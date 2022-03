Ajax is vrijdag op bizarre wijze ontsnapt aan puntenverlies in de Eredivisie. De Amsterdammers gaven - net als vorige week tegen RKC Waalwijk - ook bij SC Cambuur een 0-2-voorsprong volledig uit handen en hadden weer de blessuretijd nodig om de winnende 2-3 te maken.

Ajax had in Amsterdam nog met 9-0 van Cambuur gewonnen, maar zo erg als toen werd het nu bij lange na niet voor de club uit Leeuwarden. Dat scenario kwam wel weer even boven tafel toen Dusan Tadic al in de derde minuut voor de 0-1 zorgde. Sébastien Haller verdubbelde vlak voor rust de marge.

Doordat Cambuur via Issa Kallon snel in de tweede helft scoorde, werd het duel weer spannend. Ajax ging steeds slechter spelen en de thuisploeg geloofde heilig in een resultaat. Dat was helemaal zo toen Patrick Joosten in de slotfase voor de 2-2 zorgde. Ajax leek op puntenverlies af te stevenen, maar Ryan Gravenberch schoot de bezoekers in de blessuretijd toch nog naar de drie punten.

Door de overwinning op Cambuur heeft koploper Ajax vijf punten voorsprong op PSV. De nummer twee uit Eindhoven gaat zondag op bezoek bij FC Utrecht (14.30 uur). Ajax speelt dinsdag weer in de Champions League. Dan wacht de return in de achtste finales tegen Benfica.

Voor Ajax gaat de Eredivisie volgende week zondag verder met De Klassieker tegen Feyenoord. Die wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 14.30 uur. SC Cambuur speelt een dag eerder in Deventer tegen Go Ahead Eagles (aftrap 18.45 uur).

Ajax dominant, Cambuur ontsnapt aan rood

Ajax schoot in Leeuwarden uit de startblokken en kwam binnen drie minuten al op voorsprong. Na een goede aanval vanaf de rechterkant wist Gravenberch de bal bij Tadic te krijgen. De aanvoerder uit Servië schoof de bal simpel binnen.

Na de goal ging Ajax op jacht naar meer en kwam Cambuur twee keer goed weg. Scheidsrechter Allard Lindhout werd naar de kant geroepen na een overtreding van Tom Boere op Nicolás Tagliafico, maar hield het bij geel. Even later werd Perr Schuurs gevloerd door een te hoog been van Mitchel Paulissen, maar de bal ging niet op de stip.

Nadat diezelfde Schuurs Boere van scoren had afgehouden en Haller en Davy Klaassen een paar kansen hadden gemist, kwam Ajax vlak voor rust alsnog op 0-2. Gravenberch kwam weer door aan de rechterkant en vond Haller, die zijn negentiende treffer van het seizoen maakte.

Gravenberch redt Ajax in extra tijd

Cambuur slaagde er direct na rust uit het niets in om er toch weer een spannende wedstrijd van te maken. Kallon reageerde attent in een klutssituatie na een corner en prikte de bal van dichtbij tegen de touwen: 1-2. Het was voor Ajax pas de tiende tegengoal dit seizoen, maar wel de vijfde in de laatste drie competitieduels.

De tegentreffer bracht Ajax niet direct aan het wankelen, maar het lukte de regerend kampioen niet meer om volledig te domineren en uitgespeelde kansen te creëren. Ook Cambuur werd lange tijd niet gevaarlijk, maar kreeg een kwartier voor tijd wel een dikke kans op de 2-2. André Onana tikte een kopbal van Paulissen net uit de hoek.

Die 2-2 viel een paar minuten later alsnog. Tagliafico speelde de bal uiterst zwak terug op Jurriën Timber en daarna kon de net ingevallen Joosten simpel scoren na een pass van Paulissen. Ajax gaf voor de tweede week op rij een 0-2-voorsprong helemaal uit handen.

In de laatste minuten jaagde Ajax nog vol op de 2-3. De ingevallen Brian Brobbey miste een grote kans (kopbal), maar uitblinker Gravenberch schoot in de extra tijd van een meter of 25 toch nog de winnende treffer binnen voor de Amsterdammers.

