Ajax begint vrijdag met een paar wijzigingen aan de Eredivisie-wedstrijd tegen SC Cambuur. Trainer Erik ten Hag heeft - mede door wat personele problemen - ruimte in de basis voor Perr Schuurs en Nicolás Tagliafico.

Opstelling SC Cambuur Bos; Ter Heide, Tol, Schouten, Bangura; Hoedemakers, Paulissen, Maulun; Sambissa, Boere en Kallon.

Opstelling Ajax Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Berghuis; Antony, Haller en Tadic.

Schuurs start opnieuw in de basis omdat Jurriën Timber, die wel op de bank zit, nog niet helemaal fit is. Lisandro Martínez is geschorst. Daley Blind speelt daarom in het centrum van de verdediging en Tagliafico als linksback. De Argentijn zat de laatste maanden veel op de bank.

Noussair Mazraoui keert wel weer terug bij Ajax en begint als rechtsback. Daardoor zit Devyne Rensch weer op de bank. Op het middenveld ontbreekt Edson Álvarez. Daardoor krijgt Steven Berghuis daar gezelschap van zowel Ryan Gravenberch als Davy Klaassen.

In de voorhoede kent Ajax geen verrassingen. Antony, topschutter Sébastien Haller en aanvoerder Dusan Tadic beginnen in de basis. Brian Brobbey zit wel weer bij de selectie, maar begint dus op de bank. Dat laatste geldt ook voor doelman Przemyslaw Tyton, die deze week door Ajax werd aangetrokken.

Het duel tussen SC Cambuur en Ajax begint vrijdag om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout. Eerder dit seizoen won Ajax in de eigen Johan Cruijff ArenA met liefst 9-0 van Cambuur.

