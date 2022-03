De Russische eigenaar Valeriy Oyf gaat zijn aandelen in Vitesse verkopen. De zakenman treedt bovendien per direct terug als voorzitter van de raad van commissarissen van de Arnhemmers. Dat heeft de Eredivisie-club vrijdag bekendgemaakt.

Oyf meldt niet waarom hij Vitesse in de verkoop doet. De afgelopen weken kwam de Russische eigenaar onder vuur te liggen, omdat de oligarch zich weigerde uit te spreken tegen de Russische inval in Oekraïne. Na lang stilzwijgen wilde Vitesse zich alleen "uitspreken voor vrede".

"Het doet me veel pijn om zo afscheid te nemen van Vitesse, maar in de huidige situatie neem ik deze moeilijke beslissing in het belang van de club, medewerkers, supporters, sponsoren en andere stakeholders", aldus Oyf in een reactie.

"Ik kijk terug op een bijzondere periode, waarin ik me altijd erg betrokken voelde bij de club en genoten heb van de mooie prestaties. Vitesse zit in mijn hart en dat zal altijd blijven gelden voor de club en de supporters."

Vitesse meldt in de verklaring dat er een zorgvuldige procedure wordt gevolgd bij de verkoop van de aandelen, "zodat de continuïteit van de club gewaarborgd blijft en Vitesse zich kan blijven focussen op haar sportieve ambities".

De 58-jarige Oyf werd in 2018 eigenaar van Vitesse nadat hij de aandelen had overgenomen van de Rus Aleksandr Tsjigirinski. Uit onderzoek van De Gelderlander bleek afgelopen maandag dat de firma waarmee Oyf de bankzaken van Vitesse regelt, een schuld van 132 miljoen euro heeft. Dat tekort is volgens de krant gefinancierd met een langlopende schuld.

Oyf volgt voorbeeld van kennis Abramovich

Het nieuws over de aanstaande verkoop van Vitesse volgt ruim een week nadat de Russische zakenman Roman Abramovich aankondigde zijn aandelen in Chelsea van de hand te doen. Oyf en Abramovich zijn kennissen van elkaar.

Abramovich schold de lening aan Chelsea kwijt, waardoor de Engelse club niet met een restschuld kwam te zitten. De Britse overheid besloot Abramovich donderdag echter op een sanctielijst te zetten, waardoor al zijn bezettingen en tegoeden werden bevroren en hij Chelsea voorlopig niet kan verkopen.

De Nederlandse overheid heeft nog geen sancties opgelegd aan Russische zakenmannen die in Nederland actief zijn. Als lidstaat van de Europese Unie (EU) houdt Nederland zich aan de sanctielijst van de EU en daar staat de naam van Oyf niet op.

Als eigenaar dekte Oyf jaarlijks de tekorten van Vitesse. Over het laatste boekjaar, het seizoen 2020/2021, leed de club een verlies van 6,8 miljoen euro. Oyf zou tot zeker juli 2023 garant staan voor de financiële huishouding van de club, maar daar is hij op teruggekomen.