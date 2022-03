Oud-voetballer Jürgen Grabowski is op 77-jarige leeftijd overleden, meldt zijn voormalige club Eintracht Frankfurt vrijdag. Met Duitsland werd de aanvaller begin jaren zeventig Europees en wereldkampioen.

Grabowski had een basisplaats in de gewonnen WK-finale tegen het Nederlands elftal in 1974. Hij vormde een voorhoede met Bernd Hölzenbein en Gerd Müller, de legendarische spits die vorig jaar op 75-jarige leeftijd overleed.

Op het WK van 1966 behoorde Grabowski al tot de nationale selectie. West-Duitsland verloor dat jaar in de finale na verlenging met 4-2 van gastland Engeland. In 1972 veroverde Grabowski met 'Die Mannschaft' de Europese titel.

In zijn clubcarrière droeg Grabowski alleen het shirt van Eintracht Frankfurt. De 44-voudig international won met de Duitse club twee keer het bekertoernooi (1974 en 1975) en de UEFA Cup in 1980.

Grabowski speelde in totaal 555 wedstrijden voor Frankfurt, waarin hij 151 doelpunten maakte. In 44 interlands voor de Duitsers was hij vijf keer trefzeker.

"Jürgen was misschien wel de meeste perfecte Frankfurt-speler ooit", zegt Axel Hellmann namens het bestuur. "Hij gaf de club een grensoverschrijdende identiteit."