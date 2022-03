PSV heeft bij vijf verschillende bedrijven een lening van in totaal 30 miljoen euro afgesloten, zo heeft de club vrijdag bekendgemaakt. De Eindhovenaren gaan het geld gebruiken om te investeren in jeugdcomplex De Herdgang en het Philips Stadion.

Het is niet de bedoeling dat PSV het bedrag aanwendt om "directe versterkingen voor het eerste elftal te doen", zo schrijft de club. Wel krijgt de technische leiding de mogelijkheid om "strategische investeringen op de spelersmarkt te doen".

Daarmee bedoelt PSV dat spelers op jonge leeftijd worden aangekocht om ze vervolgens op te leiden voor het eerste elftal. Dat is in het recente verleden gebeurd met Noni Madueke en Mauro Júnior, die momenteel basisspelers zijn in de ploeg van trainer Roger Schmidt. Zij kunnen dan met grote winst worden verkocht.

De vijf bedrijven en ondernemers die de lening ter beschikking hebben gesteld zijn EDCO Eindhoven, Frank van Gool, Koninklijke Jumbo Foodgroep, Maarten Franken en Royal Swinkels Family Brewers. Zij vormen samen Partnerfonds 2.

PSV kondigde vorig jaar nog aan dat het om een lening van 50 miljoen euro zou gaan, maar dat bedrag is om onduidelijke redenen naar beneden bijgesteld. Robert van der Wallen, voorzitter van de raad van commissarissen van PSV, is de spil achter de miljoeneninjectie voor de club.

'Blijven volledig baas in eigen huis'

Algemeen directeur Toon Gerbrands is blij met de miljoeneninjectie voor PSV. "De vijf partners denken op een geweldige manier met PSV mee en zorgen ervoor dat het fundament onder onze club weer verder verstevigd is."

"Wij verwachten door deze keuze onze concurrentiepositie nationaal en internationaal te versterken. Het bedrag dat PSV ontvangt, wordt door de partijen in de vorm van een achtergestelde lening verstrekt. Hierdoor zijn de liquiditeitssituatie en de balanspositie van PSV sterk verbeterd."

PSV hoeft pas over tien jaar de lening af te lossen. De club kan zelf bepalen of dat eerder gebeurt. "PSV geeft geen zeggenschap uit handen en blijft volledig baas in eigen huis", benadrukt Gerbrands, die na dit seizoen stopt als algemeen directeur en wordt opgevolgd door Marcel Brands.