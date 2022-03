Willem II heeft Abdenasser El Khayati vastgelegd. De aanvallende middenvelder heeft vrijdag een contract tot het einde van het seizoen getekend bij de Brabantse laagvlieger, die dinsdag trainer Fred Grim en technisch directeur Joris Mathijsen ontsloeg.

De 33-jarige El Khayati zat zonder club nadat zijn contract bij ADO Den Haag afgelopen zomer was afgelopen. Na de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie besloot de noodlijdende club uit Den Haag niet langer in zee te gaan met de aanvallende middenvelder, die eerder voor Qatar SC, Burton Albion en Queens Park Rangers speelde.

El Khayati wordt bij Willem II gehaald als vervanger van Thijs Oosting, die twee weken geleden een zware knieblessure opliep en de rest van het seizoen uitgeschakeld is. Oosting was in de winterstop nog overgenomen van AZ.

Met Willem II staat El Khayati voor de loodzware taak om zich te handhaven in de Eredivisie. De Tilburgers pakten slechts vijf punten uit de afgelopen achttien wedstrijden en staan slechts twee punten boven de gevarenzone. Er zijn nog negen wedstrijden te spelen in de Eredivisie.

Als gevolg van de teleurstellende resultaten besloot Willem II coach Grim en technisch directeur Mathijsen aan de kant te schuiven. Onder leiding van algemeen directeur Martin van Geel is de club op zoek naar een vervanger voor Grim.

Assistent Denny Landzaat neemt voorlopig de honneurs waar bij de huidige nummer vijftien van de Eredivisie. De 'Tricolores' gaan zondag in een degradatiekraker op bezoek bij Fortuna Sittard, dat zeventiende op de ranglijst staat.