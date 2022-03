José Mourinho deed donderdagavond met AS Roma goede zaken door de eerste ontmoeting met Vitesse in de achtste finales van de Conference League te winnen (0-1), maar de Portugees was allerminst tevreden. Vooral het optreden in de eerste helft was hem een doorn in het oog.

"Het resultaat is volgens plan gegaan, maar het spel niet", zei Mourinho in het GelreDome tegen ESPN. "Als je kijkt naar de eerste helft, dan verdienen we het niet om te winnen. Eerlijk gezegd hadden we moeten verliezen. Vitesse was gewoon beter."

Vitesse kreeg in de eerste helft genoeg kansen om op voorsprong te komen, maar onder anderen Loïs Openda had het vizier niet op scherp. Het was zelfs AS Roma dat in de blessuretijd uit een standaardsituatie via Sérgio Oliveira op voorsprong kwam.

Halverwege besloot Mourinho met Rick Karsdorp, Stephan El Shaarawy en Bryan Cristante drie verse krachten te brengen en dat sorteerde effect. Vitesse was niet meer zo dominant en slaagde er niet meer in om voor de gelijkmaker te tekenen.

"Ik gaf bewust wat spelers rust die er lange tijd uit zijn geweest. Het voordeel daarvan was dat ik veel kwaliteit op de bank had. Dat zag je in de tweede helft, toen enkele goede spelers invielen. Daarna zijn we niet meer in de problemen gekomen", aldus Mourinho.

'The Special One' ergerde zich in Arnhem wel over de staat van het veld, waar hij woensdag op zijn persconferentie ook al over klaagde. "Op zo'n verschrikkelijk veld werd het in de eerste helft een wedstrijd van rennen en geluk hebben. Wij hadden vooral geluk."

