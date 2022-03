Coach Thomas Tuchel erkent dat Chelsea een onzekere toekomst tegemoetgaat nu eigenaar Roman Abramovich op een sanctielijst van de Britse overheid staat. De tegoeden en bezittingen van de Russische zakenman zijn sinds donderdag bevroren, waardoor hij de Londense club niet kan verkopen.

"We bekijken het dag voor dag", zei Tuchel donderdag na afloop van het uitduel met Norwich City, dat Chelsea met 1-3 won. "Ik had niet zien aankomen wat er gisteren is gebeurd en en ik weet ook niet wat er morgen gaat volgen."

Chelsea is financieel hard geraakt door de sancties van de Britse overheid tegen Abramovich. Niet alleen de aandelen van de Russische oligarch in de club zijn bevroren, ook kan de zesvoudig landskampioen geen contracten meer afsluiten met spelers, moet de fanshop worden gesloten en mogen er geen wedstrijdkaarten meer worden verkocht.

Ontvang de Oekraïne-update Volgen Wil je een paar keer per dag een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen ontvangen?

De sancties zijn ingesteld om te voorkomen dat Abramovich geld verdient aan de verkoop van Chelsea. De zakenman onderhoudt warme banden met de Russische president Vladimir Poetin, die twee weken geleden besloot Oekraïne binnen te vallen. Abramovich zette zijn club op 2 maart te koop.

"Natuurlijk is dit groot nieuws, maar ik weet niet hoeveel impact dit op de toekomst van de club heeft", aldus Tuchel. "We kunnen er geen invloed op uitoefenen. Zolang we genoeg shirts en een bus hebben die ons naar uitwedstrijden rijdt, staan we op het veld en vechten we voor de punten."

De fans van Chelsea bleven in grote getale komen voor het uitduel met Norwich City. De fans van Chelsea bleven in grote getale komen voor het uitduel met Norwich City. Foto: AFP

'Ben nog steeds blij hier te zijn'

Tuchel is nog altijd blij om trainer van Chelsea te zijn. De Duitser werd begin vorig jaar aangesteld bij de Londenaren, waarmee hij in zijn eerste maanden de Champions League, de Europese supercup en het WK voor clubs won.

"Het nieuws verandert bijna elke dag. Ik ben nog steeds blij om hier te zijn en ik ben ook nog blij om manager van een sterk team te zijn. Ik weet dat er een hoop lawaai is. Maar ik weet niet of ik me zorgen moet maken om de club."

Chelsea liet eerder in een verklaring weten dat de clubleiding in gesprek gaat met de Britse regering om de sancties te bespreken. Het voortbestaan van de club is voorlopig nog niet in gevaar. Chelsea kan dankzij een speciale licentie actief blijven in de Premier League.