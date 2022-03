Het ongeloof is nog altijd groot bij Pantelis Hatzidiakos vanwege de wrange manier waarop AZ donderdagavond ten onder ging in het Conference League-duel met FK Bodø/Glimt (2-1). De Noren scoorden in de blessuretijd uit een strafschop na een sliding op de bal van de Griekse verdediger.

"Ik baal echt ontzettend. Volgens mij wist de scheidsrechter ook direct dat hij fout zat", zei een gefrustreerde Hatzidiakos in gesprek met ESPN. "Ik denk dat iedereen op de grote schermen in het stadion kon zien dat mijn sliding op de bal was. Ik vraag me af of hij zijn beslissing nog terug had mogen draaien zonder VAR. Misschien niet."

"Aan de houding van de scheidsrechter kon je zien dat hij heel erg twijfelde. Hij gaf me ook geen geel en schrok denk ik een beetje dat hij floot. Hij ging in mijn ogen gruwelijk in de fout. Ik raakte de bal en dat zijn juist momenten waar je als verdediger van kan genieten, daar sta je voor. Dat iemand anders dan een fout maakt, is ontzettend balen."

De controversiële beslissing van scheidsrechter Nikola Dabanovic was cruciaal, want Ola Solbakken maakte geen fout van 11 meter en bezorgde Bodø/Glimt zo een nipte overwinning in het eerste achtstefinaleduel. In de 73e minuut was AZ nog op gelijke hoogte gekomen door een schuiver van Zakaria Aboukhlal, nadat de thuisploeg voor rust de score had geopend.

43 AZ krijgt in laatste minuut dubieuze penalty tegen

'Ik ga nog even een luchtje scheppen'

Het wrange einde van de wedstrijd sudderde na afloop nog even na bij Hatzidiakos. "Ik denk dat ik nog even een rondje om het hotel ga lopen om frisse lucht te pakken en af te koelen. Vanavond mag ik nog balen en morgenochtend misschien ook even, maar daarna moet de focus op de belangrijke wedstrijd tegen FC Twente."

Ook trainer Pascal Jansen begrijpt niet waarom Dabanovic naar de stip wees in het Aspmyra Stadion. Volgens de coach van AZ ligt de schuld ook deels bij de UEFA, die had kunnen voorkomen dat dergelijke fouten zonder 'second opinion' gemaakt zouden worden.

"Als je zo'n Europees toernooi een beetje serieus wil nemen, lijkt het me op z'n minst dat je vanaf de knock-outfase wel een VAR introduceert. Dan was de beslissing ongetwijfeld teruggedraaid, want het was geen strafschop. We hebben hard gevochten voor een gelijkspel en het had ook 1-1 moeten blijven", aldus Jansen.

254 Bekijk de samenvatting van Bodø/Glimt-AZ (2-1)

Bekijk het programma en de uitslagen in de Conference League