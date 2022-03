PSV voorkwam donderdagavond na rust een pijnlijke thuisnederlaag tegen FC Kopenhagen in de Conference League (4-4), maar die comeback kon de teleurstelling in Eindhoven absoluut niet wegnemen. Aanvoerder Cody Gakpo en trainer Roger Schmidt schrokken van het spel in de eerste helft.

"We kwamen er in de eerste helft niet aan te pas", concludeerde Gakpo na het achtstefinaleduel tegen ESPN. "We leverden geen energie, waren niet scherp in de duels en er was weinig beweging aan de bal om elkaar vrij te spelen. Het was matig. We waren niet klaar voor wat zij konden brengen en dat mag niet gebeuren."

FC Kopenhagen profiteerde van de dramatische eerste helft van PSV en leidde halverwege zeer verrassend met 1-3. Na rust kwam PSV een stuk beter voor de dag en knokte de ploeg van Schmidt zich helemaal terug door goals van Ritsu Doan, Gakpo en Eran Zahavi, maar een overwinning bleef uit in het spektakelstuk.

"In de tweede helft waren we echt de betere ploeg en hadden we meer moeten scoren", oordeelde Gakpo, die in de 62e minuut een strafschop miste. "Die penalty was slecht genomen. Ik mag van mezelf wel wat meer verwachten."

"Voor de neutrale kijker was deze wedstrijd leuk, maar wij hadden hier gewoon moeten winnen. Er is nog niks aan de hand. We moeten volgende week zo beginnen als in de tweede helft: scherp, vol energie en met veel beweging aan de bal. Als we zo starten, heb ik er geen twijfel over dat we doorgaan."

PSV-aanvoerder Cody Gakpo miste in de tweede helft een strafschop. PSV-aanvoerder Cody Gakpo miste in de tweede helft een strafschop. Foto: Getty Images

Schmidt: 'Soms gaat voetbal zo'

Ook trainer Schmidt was negatief verrast toen hij PSV voor eigen publiek bezig zag in de eerste helft tegen Kopenhagen. De Duitser vindt het desondanks lastig om de vinger op de zere plek te leggen.

"We waren niet op ons beste niveau, maar soms is voetbal zo. We hadden een duidelijk plan, waren goed voorbereid en de laatste duels in de competitie gingen ook goed. Alle ingrediënten waren aanwezig om een goede wedstrijd te spelen", begon Schmidt zijn verhaal bij ESPN.

"Voor rust waren we vooral niet echt gefocust op tactiek en daardoor speelden we zonder intensiteit en beweging. Aan de andere kant moeten we ook naar de tweede helft kijken: als je met 1-3 achterstaat tegen een goede counterploeg als Kopenhagen en toch met 4-4 gelijkspeelt, dan is dat goed. Het is een eerlijk resultaat."

PSV wacht volgende week al in Kopenhagen de return tegen de koploper van Denemarken. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de kwartfinales van de Conference League. De Eindhovenaren spelen zondag eerst nog een uitwedstrijd tegen FC Utrecht (aftrap 14.30 uur).

Bekijk het programma en de uitslagen in de Conference League