FC Barcelona is er donderdag niet in geslaagd de heenwedstrijd tegen Galatasaray in de achtste finales van de Europa League te winnen. De Catalanen kwamen in Camp Nou niet verder dan 0-0. Giovanni van Bronckhorst is met Rangers vrijwel zeker van een plek in de kwartfinales na een 3-0-zege op Rode Ster.

Barcelona had het behoorlijk lastig met het sterk verdedigende Galatasaray. Memphis Depay, die voor het eerst sinds begin december een basisplaats had, kreeg voor rust de beste kansen namens de thuisploeg. De Oranje-international zag een vrije trap en een schot gestopt worden door Iñaki Peña.

In de tweede helft vond Barcelona iets vaker een gaatje in de defensie van Galatasaray, maar ook hierin wist het niet te scoren. De grootste kans was een kwartier voor tijd voor Frenkie de Jong, die van dichtbij op de paal schoot.

Even later vond Bafétimbi Gomis wel het doel voor Galatasaray, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Tien minuten voor tijd kwam Luuk de Jong nog in het veld bij Barcelona, maar ook hij kon geen verandering meer in de stand brengen.

Memphis werd na een uur gewisseld bij Barcelona, waar Frenkie de Jong de hele wedstrijd meedeed. Patrick van Aanholt maakte de negentig minuten vol bij Galatasaray, waar Ryan Babel ruim twintig minuten voor tijd naar de kant werd gehaald.

Rangers viert de openingsgoal van James Tavernier tegen Rode Ster. Rangers viert de openingsgoal van James Tavernier tegen Rode Ster. Foto: EPA

Van Bronckhorst dicht bij kwartfinales met Rangers

Waar Barcelona het doel niet wist te vinden, stond Rangers al na een kwartier met 2-0 voor tegen Rode Ster. James Tavernier opende de score in de elfde minuut uit een penalty en Alfredo Morelos verdubbelde de voorsprong even later.

Rode Ster kwam in het eerste kwartier ook tweemaal tot scoren, maar beide doelpunten van Aleksandar Katai werden op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. In de 24e minuut kreeg Katai vanaf 11 meter nog een kans om te scoren, maar zijn strafschop werd gekeerd door Allan McGregor. Leon Balogun kopte kort na rust de 3-0 binnen. Richairo Zivkovic bleef op de bank bij Rode Ster.

Basisspelers Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners wonnen met Atalanta van Bayer Leverkusen: 3-2. Charles Aránguiz bracht de Duitsers vroeg op voorsprong, waarna Ruslan Malinovskyi en Luis Muriel (twee goals) de stand omdraaiden. Moussa Diaby maakte de aansluitingstreffer voor Leverkusen, waar Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker een basisplaats hadden, Timothy Fosu-Mensah inviel en Daley Sinkraven op de bank bleef.

De Oekraïner Ruslan Malinovskyi na zijn doelpunt tegen Bayer Leverkusen. De Oekraïner Ruslan Malinovskyi na zijn doelpunt tegen Bayer Leverkusen. Foto: Reuters

Invaller Boadu onderuit met Monaco

Myron Boadu ging met AS Monaco onderuit bij SC Braga: 2-0. Abel Ruiz en Vítor Oliveira waren trefzeker namens de Portugezen. Boadu viel een klein kwartier voor tijd in bij Monaco.

Eerder op de avond won Sevilla met 1-0 van West Ham United dankzij een treffer van Munir El Haddadi. Karim Rekik ontbrak door een blessure bij de Spanjaarden.

Alle returns in de achtste finales van de Europa League staan volgende week donderdag op het programma. RB Leipzig is al zeker van een plek in de kwartfinales, omdat Spartak Moskou vanwege de Russische inval in Oekraïne door de UEFA uit het toernooi werd gehaald.

Munir El Haddadi kroonde zich tot matchwinner bij Sevilla. Munir El Haddadi kroonde zich tot matchwinner bij Sevilla. Foto: AFP

