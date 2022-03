PSV heeft donderdag in een zeer spectaculaire wedstrijd met 4-4 gelijkgespeeld tegen FC Kopenhagen in de achtste finales van de Conference League. Alles ligt daarmee nog open voor de return van volgende week in Denemarken.

Halverwege stond PSV, dat vooral een slechte eerste helft speelde, nog met 1-3 achter. In de tweede helft kwam de ploeg van trainer Roger Schmidt beter voor de dag, al bleven de Eindhovenaren kwetsbaar.

De doelpunten van PSV kwamen op naam van aanvoerder Cody Gakpo (tweemaal) en invallers Ritsu Doan en Eran Zahavi. Gakpo had een hattrick kunnen maken, maar miste bij een 2-3-stand een penalty.

Na de 3-3 van Gakpo maakte PSV jacht op meer, maar was het Kopenhagen dat zwak uitverdedigen afstrafte en alsnog met de winst aan de haal leek te gaan. In de slotfase van de knotsgekke wedstrijd redde invaller Zahavi alsnog een punt.

De return tussen Kopenhagen en PSV op Deense bodem begint volgende week donderdag om 18.45 uur. PSV speelt zondag eerst uit tegen FC Utrecht in de Eredivisie.

Cody Gakpo scoorde twee keer voor PSV, maar miste ook een penalty. Cody Gakpo scoorde twee keer voor PSV, maar miste ook een penalty. Foto: ANP

Kopenhagen overrompelt PSV in beginfase

PSV had het donderdag vanaf het begin erg lastig met Kopenhagen. De Denen gaven weinig weg en zorgden in de openingsfase voor flink gevaar in het Philips Stadion.

Bij een van de eerste kansen was het al raak. De pas achttienjarige IJslander Ísak Bergmann Jóhannesson ontsnapte aan de aandacht van de PSV-defensie, omspeelde keeper Joël Drommel en drukte af.

In een fase dat de 0-2 dichterbij leek dan de 1-1, viel toch de gelijkmaker. Noni Madueke gaf een perfecte voorzet op aanvoerder Gakpo, die raak kopte. Het feest was echter van korte duur, want een minuut later verspeelde Joey Veerman knullig de bal en rondde Pep Biel af in de lange hoek.

Via Madueke had PSV bijna weer een antwoord in huis, maar nog voor rust was het vooral Kopenhagen dat gevaar stichtte én scoorde. Nadat Mauro Júnior nog op de lijn had gered bij een uitbraak, kon Lukas Lerager uit de daaropvolgende corner heel simpel binnenkoppen.

PSV gaf de doelpunten erg makkelijk weg tegen FC Kopenhagen. PSV gaf de doelpunten erg makkelijk weg tegen FC Kopenhagen. Foto: Pro Shots

PSV speelt na rust veel overtuigender

De spelers van PSV gingen met een fluitconcert de catacomben in en kwamen er een kwartier later als herboren uit. Met Zahavi en Doan als invallers werd er druk gezet op het Deense doel en dat leidde direct tot een kans voor de Japanner.

Niet veel later had Doan wél succes toen hij een afgeslagen bal knap binnen volleerde. De goal zorgde ervoor dat het PSV-publiek er nog eens achter ging staan en dat Kopenhagen het even kwijt was.

Na een uur leek de gelijkmaker zich aan te dienen, maar Gakpo verzuimde een penalty te benutten. Keeper Kamil Grabara keerde zijn inzet. Gakpo kon echter revanche nemen, want niet veel later was hij alert uit de rebound na een kopbal van Zahavi: 3-3.

Daarmee was het spektakel nog niet voorbij in Eindhoven. Na een enorme blunder van Ibrahim Sangaré - hij leverde de bal zomaar in - tekende Biel tegen de verhouding in voor 3-4. Het laatste woord was aan Zahavi, al kon het ook na het kopdoelpunt van de Israëliër nog alle kanten op.

Eran Zahavi redde een punt voor PSV. Eran Zahavi redde een punt voor PSV. Foto: Pro Shots

Bekijk de uitslagen en het programma in de Conference League