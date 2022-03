Chelsea heeft de dag waarop alle bezittingen van eigenaar Roman Abramovich werden bevroren met een zege kunnen afsluiten. De Londenaren wonnen donderdag met de nodige moeite met 1-3 bij hekkensluiter Norwich City.

Chelsea kwam op Carrow Road al in de derde minuut op voorsprong dankzij Trevoh Chalobah, die scoorde uit een voorzet van Mason Mount. De oud-speler van Vitesse maakte er na een kwartier spelen zelf 0-2 van.

De bezoekers verzuimden daarna door te drukken en twintig minuten voor tijd bracht Teemu Pukki via een strafschop de spanning weer volledig terug. Pas in de laatste minuut zorgde Kai Havertz voor de beslissing.

Spits Romelu Lukaku, die onder trainer Thomas Tuchel zijn basisplaats is kwijtgeraakt, mocht pas vijf minuten voor tijd invallen. Hakim Ziyech bleef de hele wedstrijd op de bank bij de nummer drie van de Premier League.

Norwich City, waar Tim Krul onder de lat stond, lijkt hard af te stevenen op degradatie. De ploeg staat laatste, vijf punten onder de veilige zeventiende plaats.

'We hebben hier zelf geen invloed op'

Wat de toekomst voor Chelsea gaat brengen, is hoogst onzeker. De beslissing van de Britse overheid om de eigendommen van de Russische miljardair Abramovich te bevriezen, heeft grote gevolgen voor de club.

Chelsea mag momenteel zelfs geen kaartjes voor thuisduels verkopen en heeft de fanshop moeten sluiten. Ook mogen er geen transfers worden afgerond. De Premier League-club krijgt wel een speciale licentie om wedstrijden te spelen.

"Het is nogal een verandering, maar we hebben er geen invloed op", vertelde Tuchel vlak voor de wedstrijd. "Maar persoonlijk voel ik me nog steeds een bevoorrecht man, omdat ik hier op de bank mag zitten."

Chelsea lijkt dit seizoen geen rol meer te spelen in de strijd om de Engelse landstitel. Met 56 punten heeft de ploeg een forse achterstand op Manchester City (69) en Liverpool (63). In de Champions League is de titelverdediger na een 0-2-zege op Lille dicht bij een plaats in de kwartfinales.