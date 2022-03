Bij Vitesse-coach Thomas Letsch overheerst de trots na de kleine nederlaag van zijn ploeg tegen AS Roma in de achtste finales van de Conference League. De Arnhemmers verloren de heenwedstrijd tegen de Italianen donderdag met 0-1, maar waren zeker in de eerste helft de betere ploeg.

"Ik ben erg trots op mijn ploeg", liet Letsch na afloop van de wedstrijd weten aan ESPN. "We hebben geweldig gespeeld, maar toch verloren."

"Iedereen kon zien dat we de wedstrijd controleerden, vooral in de eerste helft", vervolgde de Duitser. "In de tweede helft waren we ook de betere ploeg, maar het probleem in ons team is dat we te weinig scoren. En uiteindelijk gaat het om de doelpunten."

In de eerste helft creëerde Vitesse de nodige kansen, maar verzuimde het op voorsprong te komen. De grootste kans was voor Loïs Openda, die van dichtbij overschoot. "Ik denk dat het ook door het veld kwam, want de bal schoot een ongebruikelijke kant op", doelde Letsch op de matige kwaliteit van het veld in het GelreDome. Ook Roma-coach José Mourinho had daar woensdag al kritiek op.

'Verwacht niet hetzelfde aantal kansen in Rome'

Vlak voor rust was het aan de andere kant wel raak via Sérgio Oliveira, die voor het enige doelpunt van de wedstrijd zorgde. In de tweede helft kreeg Roma meer controle over de wedstrijd, maar dat veranderde toen Oliveira in de slotfase zijn tweede gele kaart kreeg. Vitesse slaagde er echter niet meer in de 1-1 te maken.

Desondanks keek Letsch met een goed gevoel terug op de wedstrijd in het uitverkochte GelreDome. "We hebben in deze wedstrijd laten zien dat we dit niveau aankunnen", concludeerde hij. "Ik verwacht niet dat we in Rome weer hetzelfde aantal kansen krijgen, maar als we dan weer zo spelen, maken we nog kans."

De return tussen AS Roma en Vitesse staat volgende week donderdag op het programma in het Stadio Olimpico in Rome.

