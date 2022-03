AZ heeft donderdag op pijnlijke wijze de heenwedstrijd verloren in de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders gingen op bezoek bij het Noorse Bodø/Glimt met 2-1 onderuit door een curieuze penalty in de slotfase.

Bodø/Glimt-speler Ola Solbakken schoot de winnende treffer in de 91e minuut binnen vanaf de strafschopstip. De penalty werd gegeven na een actie van Pantelis Hatzidiakos, die de bal leek te spelen. Er is geen VAR in de Conference League, waardoor de beslissing van arbiter Nikola Dabanovic niet kon worden teruggedraaid.

De arbitrage had daarmee een grote rol in de uitkomst van het duel, dat eigenlijk geen winnaar verdiende. AZ, dat het meeste balbezit had, kreeg voor aanvang van de wedstrijd al een domper te verwerken door het uitvallen van Jordy Clasie. De middenvelder werd vervangen door voormalig Bodø/Glimt-speler Hakon Evjen.

Tijdens de wedstrijd kreeg de ploeg van trainer Pascal Jansen opnieuw een tegenslag te verwerken. Amahl Pellegrino was bij de eerste grote kans van de thuisploeg direct trefzeker, waarna de Alkmaarders in de achtervolging moesten. AZ-invaller Zakaria Aboukhlal tekende in de 73e minuut voor de 1-1.

De return tussen Bodø/Glimt en AZ wordt volgende week donderdag in het AFAS Stadion gespeeld.

Bodø/Glimt viert de openingstreffer tegen AZ. Bodø/Glimt viert de openingstreffer tegen AZ. Foto: Reuters

Pavlidis raakt de paal

Het duel in het summiere Aspmyra Stadion, dat plaats biedt aan bijna vijfduizend toeschouwers, leek op voorhand garant te staan voor spektakel. Bodø/Glimt stuntte in de groepsfase van het derde Europese toernooi door in eigen huis met 6-1 van AS Roma te winnen. Ook werd in de tussenronde afgerekend met Celtic (2-0).

De wedstrijd tegen AZ kende weinig hoogtepunten, totdat een Grieks onderonsje tussen Hatzidiakos en Vangelis Pavlidis in de dertigste minuut bijna een doelpunt opleverde. Een steekbal van de verdediger werd op waarde geschat door Pavlidis, die de bal hard tegen de paal schoot.

Aan de andere kant van het veld was de eerste kans negen minuten later wel meteen raak. Bodø/Glimt-aanvaller Pellegrino werd in het strafschopgebied over het hoofd gezien en kon van dichtbij eenvoudig binnenkoppen: 1-0.

Peter Vindahl-Jensen hoefde nauwelijks in actie te komen, maar kreeg wel twee tegendoelpunten. Peter Vindahl-Jensen hoefde nauwelijks in actie te komen, maar kreeg wel twee tegendoelpunten. Foto: ANP

Invaller Aboukhlal maakt gelijkmaker

Na rust had Bodø/Glimt opnieuw weinig balbezit nodig om gevaar te creëren. Runar Espejord was na een uur spelen het eindstation van een snelle omschakeling, maar stuitte op AZ-doelman Peter Vindahl Jensen. In de rebound schoot Dani de Wit zijn doelman met succes te hulp.

Na de mogelijkheden voor het doel van Vindahl werd AZ vooral via invaller Aboukhlal met de minuut gevaarlijker. De aanvaller schoot in eerste instantie nog tegen doelman Nikita Khaykin, maar in de 73e minuut was het op aangeven van Yukinari Sugawara alsnog raak voor de Marokkaans international.

Een gelijkspel leek onvermijdelijk, tot Hatzidiakos volgens de scheidsrechter van dienst een overtreding maakte in het strafschopgebied. In de ogen van de spelers van AZ een cadeautje, dat wel werd uitgepakt door Bodø/Glimt-aanvaller Solbakken.