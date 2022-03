Hoewel Feyenoord donderdag met een 2-5-overwinning op FK Partizan een grote stap naar de kwartfinales van de Conference League zette, leidde dat amper tot blijdschap bij Arne Slot. De trainer baalt vooral van de tegengoals.

Feyenoord was beter dan de Servische tegenstander, maar kwam al voor de vierde wedstrijd op rij op achterstand. Ook eerder dit seizoen zag Slot dat probleem zich al voordoen.

"Ik vind het vervelend en frustrerend dat we constant geen recht doen aan de veldverhoudingen. Dat we twee keer achter hebben gestaan in deze wedstrijd, dat is echt onnodig", zei hij tegen ESPN.

"We komen dit seizoen continu terug, maar ik heb na de wedstrijd gezegd: het zou ook weleens prettig zijn als jullie me dat een keer níét laten zien. Dat jullie de voorsprong nemen en die dan niet meer uit handen geven."

De Feyenoord-spelers vieren de overwinning op Partizan. De Feyenoord-spelers vieren de overwinning op Partizan. Foto: Reuters

'Onze tegenstander was nergens vandaag'

Feyenoord kwam tegen Partizan met 1-0 en 2-1 achter. Het makkelijk weggeven van de doelpunten is voor Slot de reden dat hij nog niet over een plek in de kwartfinales wil praten.

"Onze tegenstander was in mijn beleving nergens vandaag, maar we hebben ze twee keer de enorme energie van een voorsprong gegeven. Dat moet je niet onderschatten, want dan merk je dat het stadion er weer achter gaat staan", aldus de coach.

"We kunnen onszelf elk moment in de vingers snijden. De doen we de laatste weken, en misschien het hele seizoen al, te vaak."

De return tussen Feyenoord en FK Partizan begint volgende week donderdag om 21.00 uur. De ploeg van Slot speelt zondag in de Eredivisie eerst uit tegen PEC Zwolle.

